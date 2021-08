Bürgermeisterwahl in Uetze: Schicken Sie uns Ihre Fragen

Uetze

Wer soll Uetzes neuer Bürgermeister werden? Die Uetzer haben am Sonntag, 12. September, die Wahl zwischen Florian Gahre (SPD), Dirk Rentz (CDU) und Oliver Wempe (Freie Wähler). Im Live-Wahlforum von HAZ und NP am Mittwochabend, 4. August, ab 19 Uhr beantworten die drei Kandidaten die Fragen von Moderator Christoph Dannowski sowie von Bürgerinnen und Bürgern, die diese bis Dienstag, 3. August, per E-Mail an die Redaktion an uetze@haz.de und uetze@neuepresse.de schicken. Die Fragesteller werden dann zum Wahlforum eingeladen.

Darüber hinaus können auch Interessierte, die keine Frage einreichen, das Wahlforum im Pressehaus in Hannover-Bemerode direkt miterleben. Wer dabei sein möchte, kann sich über die oben genannten E-Mail-Adressen anmelden. Bei der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Auflagen.

Das Forum wird zudem per Livestream auf www.haz.de/uetze und www.neuepresse.de/uetze übertragen, verfolgen lässt es sich als HAZ-Plus- oder NP-Plus-Abonnent. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich, und es muss auch keine Programm heruntergeladen werden. Auch in der gedruckten Zeitung werden wir ausführlich berichten.

Von Anette Wulf-Dettmer