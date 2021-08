Uetze

In Uetze werden in der Politik die Karten am 12. September neu gemischt. Amtsinhaber Werner Backeberg (SPD) tritt nach 20 Jahren als Rathauschef nicht wieder an. Mit Florian Gahre (SPD), Dirk Rentz (CDU) und Oliver Wempe (Freie Wähler) bewerben sich drei Kandidaten für den Chefsessel im Rathaus. Sie stellten sich am Mittwochabend im Wahlforum der HAZ und NP den Fragen von Moderator Christoph Dannowski.

Welche Kita für mein Kind? Diese Frage stellen sich die Eltern in Uetze immer öfter, denn die Plätze in den Krippen und Kindergärten gehören zum Mangelgut, wie CDU-Bürgermeisterkandidat Dirk Rentz sagte. Wohl auch deshalb wollten gleich mehrere Zuschauer wissen, wie die drei Bewerber um das Amt des Verwaltungschefs den Mangel beseitigen würden – wenn sie denn gewählt sind.

Leser haben Fragen zur Kinderbetreuung in Uetze

„Es kann doch nicht sein, dass allein die Berufstätigkeit der Eltern darüber entscheidet, ob ich den Betreuungsplatz für mein Kind bekomme, den ich möchte“, sagte Hendrik Harms. „Wann schaffen Sie also die Kita-Plätze so, wie sie gebraucht werden?“, wollte er von den Kandidaten wissen, dabei warf er Rat und Verwaltung vor, sie würden die Lebenswirklichkeit der Familien zu wenig berücksichtigen.

Auch wenn der SPD-Kandidat Florian Gahre diese Einschätzung grundsätzlich teilte, so schränkte er ein: „Es gibt inzwischen so viele Lebensmodelle, dass eine Gemeinde wie Uetze nicht alle berücksichtigen kann.“ Aber die Verwaltung und der Bürgermeister könnten das Gespräch mit den Eltern suchen, um zu erfahren, welche Betreuung sie für ihren Nachwuchs benötigen. Der Diskussion müsse eine solide und verlässliche Planung folgen, damit die Gemeinde eben passgenauere Konzepte entwickeln könne.

CDU-Kandidat: Eine Lösung für jedes Kind gibt es nicht

Oliver Wempe, Kandidat der Freien Wähler, gab Gahre Recht, dass mehr mit den Eltern gesprochen werden müsse. Aller dings werde bei den Kita-Plätzen mit Zahlen geplant, die drei Jahre zuvor erhoben wurden. „Drei Jahre später sieht die Situation ganz anders aus, als erwartet“, beschrieb er das Dilemma.

CDU-Kandidat Rentz stellte sich vor die Verwaltung: Manche Entwicklungen ließen sich nicht vorhersehen. „Allein in diesem Jahr werden 40 Kinder als nicht schultauglich zurückgestellt, deren Plätze werden damit für andere nicht frei“, sagte er und sprach sich wie seine Mitbewerber dafür aus, das System der Platzvergabe in Kitas transparent zu gestalten. Eine Lösung für jedes Kind aber gebe es nicht, sagte der CDU-Politiker und verwies auf die seit Jahren klamme Kasse der Gemeinde.

Zentrale Kitas oder eine für jeden Ort?

Für Eike Dralle aus Schwüblingsen ging es in diesem Zusammenhang auch um die Frage, wie die Kinderbetreuung der Zukunft aussehen soll: „Wollen Sie die Kitas zentralisieren oder die kleinen Dörfer stärken?“, fragte er im Forum. „Alle neun Ortschaften brauchen eine Kita“, sagte Wempe. Das ist seiner Ansicht nach grundsätzlich finanzierbar, denn schon jetzt gebe es in allen Orten bis Altmerdingsen eine Kita. Um Kosten zu sparen, könnte beispielsweise eine Kita-Leitung sich um zwei kleine Einrichtungen kümmern. Dralle sagte er zu: „Neubau in Katensen ja, aber nicht auf Kosten Schwüblingsens.“

Gahre – Vater zweier Kinder im Alter von drei und fünf Jahren – sprach sich für eine kluge Entwicklung aus: „Wenn Bauplätze geschaffen werden, dann müssen auch Kita-Plätze entstehen“, sagte er und kritisierte, dass der Rat in seiner letzten Sitzung einen Beschluss über den Neubau einer Kita für Schwüblingser und Katenser verschoben hat. Damit entstehe die neue Kita bis zu sechs Monate später und stelle Familien vor Probleme: Immerhin fehlten in der Gemeinde 140 Plätze. Deshalb müsse die Gemeinde die Tagespflege nach mehr fördern, forderte Gahre.

Rentz verwies darauf, dass es in der Gemeinde rund 70 Tagespflegestellen gebe. „Auch Großtagespflegestellen haben wir einige in der Gemeinde.“ Eine stärkere finanzielle Unterstützung für die Tagesmütter sei vom Rat gerade beschlossen worden.

„In allen Orten ein Kinderbetreuungsangebot ja, aber ob mit Vollzeitbetreuung ist fraglich, sagte Rentz. „Wer eine Achtstundenbetreuung für sein Kind braucht, wird das sicherlich nicht in jeder Ortschaft finden.“ Zentrale Familienhäuser mit umfassenden Betreuungsmöglichkeiten, dezentral kleine Kitas vor Ort – so fasste Rentz sein Konzept zusammen. Aber: Nicht jede Familie wolle seinen Nachwuchs ganztägig betreuen lassen, manchen genügten auch Spielkreise, sagte der 62-Jährige und verwies auf eigene Erfahrungen.

Wie schafft die Gemeinde neuen Wohnraum?

Bezahlbare kleine Wohnungen für Junge, Eigenheime für Familien – in Uetze fehlt beides, zitierte Moderator Dannowski aus den 33 Fragen der Leser. Doch eine schnelle Lösung wird es wohl nicht geben, auch wenn alle drei Kandidaten dem Thema eine hohe Priorität geben. „Uetze hat schon viel getan“, sagte Rentz und plädierte zugleich für genügend Bauflächen in allen Ortschaften. Gahre setzte darauf, große Grundstücke zu teilen und so Bauland zu schaffen. „Wir dürfen aber nicht immer an die vierköpfige Familie denken, sondern auch an große Familien oder junge Leute“, forderte er.

„Wir müssen schneller und agiler werden, beim Abarbeiten der Prioritätenliste für private Bauprojekte in der Gemeinde“, sagte Wempe. Denn Familien kämen auf die Verwaltung zu und wollten ihr Grundstück teilen. Wempe bedauerte, dass die geplanten Mietwohnungen am Birkenweg in Dollbergen geplatzt seien. „Leider hat der Investor das nicht so umgesetzt“, sagte er. „Ich will andere Ansätze finden, damit wirklich günstige Mietwohnungen entstehen.“ Zum Beispiel über die Gemeindegrenzen hinweg nach Partnern suchen, führte er weiter aus.

Mit Blick auf die leeren Kassen sagten alle drei, dass Uetze keine Wohnungsbaugesellschaft gründen kann und deshalb auf Kooperationen, beispielsweise mit der KSG, setzen müsse.

Wie gelingt der Hochwasserschutz?

Aus zwei unterschiedlichen Perspektiven griffen Leser die Wassersituation in der Gemeinde auf. Erhard Budäus aus Hänigsen sorgte sich, dass die Kanalisation in seinem Wohnort wegen eines geplanten Baugebiets am Pflegewohnstift und bei Starkregen überlastet sei. Welche Lösungen bieten die drei Bewerber?

„Wir müssen über Speichermöglichkeiten nachdenken“, sagte Wempe, „um einerseits Wohngebiete von großen Regenmengen zu entlasten und andererseits das Wasser für trockene Zeiten zu behalten.“ Wempe plädierte für den Bau von Zisternen. „Das Problem ist, dass die Oberfläche vielfach zu stark versiegelt ist“, sagte Gahre und plädierte dafür, dieses Problem mit neuen Ideen und im Austausch mit anderen Kommunen und den Anliegern zu lösen. Auch Rentz forderte ein Umdenken bei Eigentümern, sodass diese das Wasser auf ihren Grundstücken versickern lassen. „Das ist ein bundesweites Problem, wir sollten auf Experten hören“, sagte er.

Doch auch das andere Extrem, starke Dürre und Trockenheit, bewegte die Uetzer. „Wie kann Wasser bei großer Hitze in der Fläche gehalten werden?“, fragte Moderator Dannowski im Namen einer Leserin. Indem beispielsweise Projekte wie die Fuhse-Renaturierung gelingen, sagte Rentz. Dank dieser Maßnahmen bleibe das Wasser jetzt länger im Fuhse-Bereich.

Gahre verwies auf das Modellprojekt der Gemeinde zum Wassermanagement, das genau für diese Probleme Lösungen erarbeiten will. Zudem müssten Landwirte für die Beregnung der Felder neue wassersparende Systeme nutzen. „Wir dürfen die Landwirte an dieser Stelle aber nicht überfordern“, warnte Rentz. Er sehe den Bund und die EU in der Pflicht, den Landwirten zu helfen. Wie seine politischen Mitbewerber sprach sich auch Wempe für einen Dialog mit Landwirten aus. Denn ohne Beregnung gehe es auf den leichten Böden nicht.

Gibt es einen Ehrenamtslotsen?

Diese Frage kam vom ehemaligen Sportring-Chef Herwig Bauschmann – Gahre und Wempe beantworteten sie mit einem klaren Ja, Rentz lehnt einen solchen Posten im Rathaus ab. Die Vereine wollten nicht bevormundet werden, sondern selbst über ihre Arbeit entscheiden. Der Ehrenamtslotse sei der Eingang und der Ausgang ins Rathaus, sagte Gahre, er lichte den Behördendschungel bei Straßensperrung, Schankgenehmigung oder einer Förderung. „Der Ehrenamtsbeauftragte soll alle Anfragen aus einer Hand erledigen“, sagte Wempe und sprach davon, dass die Gemeinde den Vereinen aber schon jetzt sehr zugewandt sei.

Was können die Kirchen von einem neuen Bürgermeister erwarten?

Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre erkundigte sich danach, wie die Kandidaten das Verhältnis zur Kirche gestalten wollen. Wempe, überzeugter Protestant und Skatspieler in der katholischen Kirche, wünschte sich in seiner Antwort mehr Präsenz der Kirchen bei öffentlichen Veranstaltungen. Rentz hingegen verwies auf die schon jetzt gute Zusammenarbeit beim Secondhandladen Gelbes Haus in Hänigsen, der Schuldnerberatung oder dem Corona-Fonds „Uetze hilft“. Er wolle Ansprechpartner sein, sagte Gahre und lobte die Initiative in Obershagen, wo alle mit anpacken, um die Kirche in ein Dorfzentrum umzubauen.

Verhindert Digitalisierung eine bürgernahe Verwaltung?

Marion Gellermann, politisch in der CDU engagiert, griff die wachsende Digitalisierung im Rathaus in ihrer Frage auf, ob die Verwaltung sich von den Bürgern entfremde. „Bürgernahe Verwaltung und Digitalisierung müssen sich nicht ausschließen“, sagte Gahre. Denn dank der Digitalisierung liefen Prozesse effizienter, damit gebe es mehr Personalressourcen für die Bürger. Aber: Wird er Bürgermeister, dann soll ein mobiles Rathaus durch die Ortschaften rollen – nach einem festen Fahrplan.

Für Rentz klang dieses Vorhaben nach einer Rolle rückwärts, denn es habe früher Sprechzeiten der Verwaltung in den Ortschaften gegeben. Er werde hingegen Bürgermeister-Sprechstunden in allen Orten anbieten. Gleichwohl befürwortete er die Digitalisierung, weil sie nicht nur den Bürgern, sondern auch den Mitarbeitern zugute komme. „Sie profitieren von der Effizienz“, sagte er. „Digitalisierung ist nicht der Weisheit letzter Schluss“, sagte hingegen Wempe mit Blick auf mögliche Hackerangriffe, die die Arbeit lahm legen könnten. Am Beispiel Hannovers sei zu sehen, dass die Digitalisierung nicht dazu führe, schneller einen Reisepass zu bekommen.

Mit wem wollen Sie koalieren, Herr Wempe?

Welche Bündnisse würde Wempe nach seiner Wahl schmieden?, fragte Dannowski abschließend. „Mit allen demokratischen Parteien“, sagte er – und bezeichnete es als gut, dass die AfD erneut keinen Kandidaten in Uetze aufgestellt hat.

Warum Bürgermeister von Uetze, Herr Gahre?

Warum er Bürgermeister von Uetze werden wolle?, erkundigte sich der Moderator bei Florian Gahre. „Ich bin ein Verwaltungsfreak und möchte der Mittler zwischen Verwaltung, Politik und Menschen sein“, sagte Gahre, dessen Ehefrau aus Uetze stammt. Deshalb lebe die halbe Familie in der Gemeinde, die er zudem aus seiner Kindheit und Jugend gut kenne.

Hoffen auf den dritten Anlauf, Herr Rentz?

Woher bezieht der Christdemokrat die Motivation, zum dritten Mal als Bürgermeisterkandidat anzutreten?, wollte Dannowski wissen. „Ich mag dieses Fleckchen Erde und die Menschen“, sagte Rentz. Er sehe in dem dritten Anlauf keine Schwäche, im Gegenteil: Er verfüge über viel Erfahrung, kenne daher die Stärken und Schwächen der Gemeinde.

, betonte: „Wir können nichts versprechen, was wir nicht halten können.“ Gleichwohl müssten die Fachleute in der Verwaltung schneller reagieren: „Vieles braucht einfach zu viel Zeit.“

Das sind die drei Kandidaten

SPD-Kandidat Florian Gahre bewirbt sich für den Chefsessel im Uetzer Rathaus. Quelle: privat

Den jüngsten Bewerber schickt die SPD ins Rennen: Der 38-jährige Florian Gahre ist im benachbarten Ehlershausen aufgewachsen. Zurzeit lebt er mit seiner Frau, die aus Uetze stammt, und den beiden Kindern im Großraum Hamburg und arbeitet in verantwortlicher Position bei der Hamburger Berufsfeuerwehr. Sein Credo: „Einfach machen.“ Aber nicht über die Köpfe der Bürger und Bürgerinnen hinweg. Seine Idee: Ein Bürgerbeirat begleitet wichtige Projekte. Ein besonderes Augenmerk richtet Gahre auf die junge Generation, für sie will er beispielsweise interaktive Spielplätze, eine Gemeinde-App und kleine Wohnungen schaffen. Sein Anliegen: „Als SPD-Mitglied möchte ich dafür Sorge tragen, dass soziale Gedanken auch in Zeiten knapper Kassen und vor dem Hintergrund der Pandemiebewältigung nicht in Vergessenheit geraten.“

Dirk Rentz (CDU) bei seiner Bewerbungsrede für die Bürgermeisterkandidatur vor den Parteimitgliedern. Quelle: privat

Der Christdemokrat Dirk Rentz bestimmt die Politik in Uetze seit Jahren mit. Aktuell ist der 61-Jährige CDU-Ratsfraktionschef und führt das Mehrheitsbündnis aus fünf Parteien im Rat. Es ist Rentz’ dritte Kandidatur fürs Amt des Uetzer Bürgermeisters. Der Diplom-Verwaltungswirt ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Er ist stolz darauf, ein „waschechten Uetzer“ zu sein. Seit seiner Kindheit wohnt er nicht nur in Dollbergen, sondern ist auch in mehreren Vereinen aktiv. Den Antrieb für seine politische Arbeit formuliert er so: „Die Menschen sollen gern in Uetze leben, arbeiten und sinnvolle Freizeit haben.“ Dazu gehöre die Stärkung Uetzes als Schul- und Gewerbestandort, die Schaffung von Wohnraum für Jung und Alt sowie die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft im Sinne der Ökologie.

Oliver Wempe (rechts) bei der Gründungsversammlung der Partei Freie Wähler Uetze mit dem Bundesgeschäftsführer Arnold Hauser. Quelle: privat (Archiv)

Seit Langem in der Gemeinde Uetze politisch engagiert ist auch Oliver Wempe. Aktuell ist er Ratsherr. Im November will er Uetzes Bürgermeister werden. Denn „die Chance, etwas zu verändern, ist jetzt groß. Nach 20 Jahren mit Werner Backeberg als Bürgermeister müssen alle Kandidaten bei Null anfangen.“ Der 52-Jährige hat für seinen Wahlkampf mit Gleichgesinnten die Partei Freie Wähler Uetze gegründet. Wempe ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und arbeitet in der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Er ist in Uetze verwurzelt und vernetzt. Außer der Politik sind Singen und Theaterspiel seine Leidenschaft. Als Bürgermeister will er sich für „die Stabilisierung des Haushalts, eine strategisch neu ausgerichtete Wirtschaftspolitik, Nachhaltigkeit, Stärkung der Ortsteile und die Bildungs- und Jugendpolitik“ einsetzen.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von rund 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern bis hin zu gut 12 201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

