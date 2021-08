Uetze

Dirk Rentz will Uetzes neuer Bürgermeister werden. Bei einer Fahrt durch die Gemeinde erläutert der 61-jährige Christdemokrat der HAZ-Redakteurin Anette Wulf-Dettmer, wie er die Gemeinde in den nächsten Jahren „besser machen“ will.

Zentrales Anliegen des CDU-Kandidaten ist die Förderung der Wirtschaft. Dafür will er an vielen kleinen Stellschrauben drehen – mit dem Ziel, dass es sich gut lebt in Uetze. Ein Augenmerk richtet Rentz dabei auf Uetzes Zentrum. „Noch ist rund um den Hindenburgplatz Leben“, sagt Rentz. Doch der östliche Teil der Kaiserstraße sei problematisch. Auch an der Burgdorfer Straße, die als Einkaufsgebiet ausgewiesen worden sei, gebe es noch viele Lücken. In jüngster Zeit haben zudem inhabergeführte Geschäfte aufgegeben.

„Die Belebung der Innenstadt gelingt aber nicht vom Rathaus aus und allein mit zwei Wirtschaftsförderern“, sagt Rentz. Uetze könnte einen Marketingverein, ähnlich wie in Burgdorf, gebrauchen. „Ich habe vor, alle Anlieger und Geschäftsleute der Kaiserstraße an einen Tisch zu holen, um darüber zu reden, was möglich ist – gemeinsam mit Experten der Region“. Dabei hat der Bürgermeisterkandidat vor allem auch das Förderprogramm zur Wiederbelebung der Innenstädte von Bund und Land im Blick. Von dem Geld möchte Rentz auch etwas nach Uetze holen.

Förderprogramme für Uetze nutzen

„Zudem will ich auf den Weg bringen, dass der Kernbereich Uetzes als Klimaschutz-Sanierungsgebiet ausgewiesen wird.“ Für die Eigentümer der Gebäude sei damit keine Verpflichtung verbunden, aber wenn sie sanieren wollten, gebe es Zuschüsse. Die Idee habe er von einem Treffen mit der Kreishandwerkerschaft mitgebracht, berichtet Rentz. „Dadurch entstünde eine Win-Win-Situation: Der Wert des Hauses steigt und die örtlichen Handwerksbetriebe werden gestärkt.“ Potenzial sieht Rentz auch, neue Betriebe nach Uetze zu holen. „Deshalb will ich nicht nur ein guter Verwaltungschef sein, sondern ein guter Vertreter unserer Gemeinde nach außen, zum Beispiel, indem ich auf Messen für Uetze werbe.“

Mehr Unternehmen in der Gemeinde bedeuten mehr Arbeitsplätze für die Menschen in Uetze und vor allem höhere Steuereinnahmen für die Gemeinde. Denn die Gemeinde hat das Problem, dass sie seit Jahrzehnten mehr für ihre Pflichtaufgaben ausgeben muss, als sie einnimmt. Um dieses sogenannte strukturelle Defizit zu verringern, unterstützt das Land Niedersachsen die Gemeinde seit einigen Jahren mit Bedarfszuweisungen zwischen vier und fünf Millionen Euro pro Jahr. „Wenn ich zum Bürgermeister gewählt werde, möchte ich eine Vereinbarung mit dem Land hinbekommen, dass diese weiterfließen“, erklärt Rentz.

„Wir hatten jetzt für Uetze fünf gute Jahre, weil wir keine Luftschlösser gebaut haben“, zieht Rentz Bilanz der aktuellen Wahlperiode, die am 31. Oktober 2021 endet. Als CDU-Ratsfraktionschef und Führer der Mehrheitsgruppe im Gemeinderat hat er die politischen Entscheidungen mitgestaltet. Der 61-jährige diplomierte Verwaltungswirt und Vater von vier erwachsenen Kindern aus Dollbergen bewirbt sich zum dritten Mal für das Amt des Gemeindebürgermeisters. „Meine Motivation für eine dritte Kandidatur: Ich mag die Menschen in Uetze, bringe Erfahrung mit und kenne die Stärken und Schwächen der Gemeinde. Deshalb weiß ich, wo ich anpacken muss.“

Rentz will keine Lkw-Kolonnen durch Hänigsen

Anpacken will Rentz auch die drohende hohe Verkehrsbelastung für die Hänigser durch die geplante Abdeckung der Wathlinger Kalihalde. „Dass 20 Jahre lang Lastwagen mit Abdeckmaterial durch Hänigsen rollen, damit will ich mich nicht abfinden“, sagt er klipp und klar. Er nehme der Landesverkehrsbehörde nicht ab, dass der Röhndamm nicht lastwagentauglich sei, denn dort führen jetzt schon Lkw.

Dirk Rentz will verhindern, dass 20 Jahre lang die Lastwagen mit dem Material für die Abdeckung der Wathlinger Kalihalde mitten durch Hänigsen rollen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Als Bürgermeister werde er sich dafür einsetzen, dass die alte Kalibahntrasse für die An- und Abfahrt der Lastwagen genutzt wird. Diese führe zwar durch das Naturschutzgebiet Brand, aber nur ein kleines Stück. „Naturschutz ist wichtig, aber Menschenschutz auch“, betont er. Gleichzeitig ist Rentz sich bewusst, „das ist ein ganz dickes Brett, was da noch gebohrt werden muss“. Im Gespräch mit dem Wathlinger und dem Nienhagener Bürgermeister stünde er bereits. Eine Umgehungsstraße für Hänigsen will Rentz hingegen nicht haben. „Die sechs bis sieben Millionen brauchen wir für die Sanierung unserer Schulen.“

Wirtschaftspolitik fängt bei der Jugend an

Wirtschaftsförderung heißt für Rentz auch Schaffung von Ausbildungsplätzen. Wichtig sei ihm, die Vernetzung von Betrieben und Schulen voranzubringen. „Mit dem Verein ProRegio – Ausbildung im Verbund haben wir einen Partner, der auf diesem Gebiet viel macht.“ Ebenso wichtig ist dem Kommunalpolitiker, dass weiterhin alle Schulabschlüsse in Uetze erreichbar sind. „Denn da, wo Schulen sind, lassen sich Familien nieder.“ Für Rentz steht außer Frage, dass „der Schulbau in Uetze das Thema der nächsten zehn Jahre sein wird. Im Schulzentrum muss zum Beispiel viel gemacht werden“, sagt Rentz und nennt die Digitalisierung und die Erneuerung alter Schultrakte. „Es geht nicht nur ums Bespaßen, es geht auch um die Vorbereitung auf das Leben“, erklärt Rentz seinen Ansatz der Jugendpolitik in Uetze.

„Einen Jugendraum für Uetze will ich auch haben. Wir fangen mit dem Konzept für eine offene Jugendarbeit an, dann kommt die Raumfrage und nicht anders herum.“ Rentz will in puncto Jugendarbeit vor allem die Vereine unterstützen. „Denn die allermeisten Jugendlichen sind in Vereinen und nutzen nicht die kommunale Jugendpflege.“ Trotzdem gebe es Nachwuchsmangel bei den Vereinen, wenn es um die Verteilung der Vorstandsaufgaben geht. Seine Idee: Für die Lösung der Probleme die Verantwortlichen der Vereine zusammenbringen. „Denn Eigeninitiative funktioniert nach meiner Erfahrung besser als die Organisation von oben“, betont er.

„Bewilligungskultur im Rathaus schaffen“

Rentz will das Ehrenamt unterstützen, indem „wir eine Bewilligungskultur im Rathaus schaffen“. Es gehe nicht darum zu gucken, was nicht geht, sondern zu schauen, wie ein Projekt umgesetzt werden könne.

Wichtig ist Rentz, der nach eigenen Angaben stolz darauf ist, ein waschechter Uetzer zu sein, der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. „Ich will als Bürgermeister für die Uetzer erreichbar sein.“ Deshalb werde er in allen neun Ortsteilen regelmäßige Gesprächsrunden anbieten. „Ich möchte Originaltext von den Menschen hören, das, was ihnen am Herzen liegt.“

Von Anette Wulf-Dettmer