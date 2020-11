Braucht Uetze eigene Richtlinien für nachhaltiges Bauen?

Uetze

Die Erweiterung der Gewerbegebiets Nord-Ost in Uetze, der Ausbau der Zufahrtsstraße zum Uetzer Feuerwehrhaus, das Thema nachhaltiges Bauen und die Werbekampagne „Echt Grün“ des Landvolks – das sind die Hauptthemen, mit denen sich die Mitglieder des Ratsausschusses für Verkehr, Umwelt und Planung in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 5. November, beschäftigen. Beginn ist um 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums.

In dem großen Raum sind maximal 20 Zuschauer erlaubt. Die Gemeinde fordert alle Sitzungsteilnehmer auf, sich an die Corona-Regeln zu halten. Das heißt: Auf dem Schulgelände ist Maskenpflicht, am Eingang sind die Hände zu desinfizieren, und alle müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen.

55.000 Quadratmeter für neue Betriebe

Das Gewerbegebiet Nord-Ost soll um 55.000 Quadratmeter vergrößert werden, denn Gewerbeflächen sind knapp in der Gemeinde. Die neue Fläche wird zwischen Rudolf-Diesel-Straße und Bundesstraße 188 entstehen. Der Ausschuss soll am Donnerstag über den entsprechenden Bebauungsplan befinden.

Grüne: Was bringt die Kampagne „Echt Grün“?

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat zu der Landvolk-Kampagne „Echt Grün – unsere Landwirte“ eine Liste mit 16 Fragen an die Gemeinde, die die Aktion ideell unterstützt, formuliert. Die Antworten liegen jetzt vor und können in der Sitzung erörtert werden. Fraktionsvorsitzender Georg Beu will unter anderem wissen, ob die Imagekampagne zu einer Reduzierung von Dünger und Spritzmitteln führen soll, ob Massentierhaltungen aufgegeben und Felder weniger beregnet werden sollen. Aber Beu fragt auch, ob die Kampagne zur Folge hat, dass die örtliche Landwirtschaft für ihre Erzeugnisse künftig deutlich angemessenere Erlöse erzielt, sodass weniger Bauern ihre Betriebe aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben müssen.

Checkliste statt Planungsgrundsätze

Zum Antrag der SPD-Ratsfraktion, Planungsgrundsätze für nachhaltiges Bauen in der Gemeinde aufzustellen, hat die Gemeindeverwaltung einen Vorschlag erarbeitet, wie das umgesetzt werden kann. Dabei erläutern die betroffenen Fachbereiche, was aus dem Antrag bereits gesetzlich geregelt ist, welche Vorschläge sich widersprechen und dass das neue Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung, das demnächst in Kraft tritt, die meisten energiepolitischen Grundsätze aus dem Antrag enthält. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, eine generelle Checkliste für die Bauleitplanung zu erstellen.

Von Anette Wulf-Dettmer