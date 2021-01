Krätze

An diesem Brautag Mitte Januar ist der Bock an der Reihe in Boglers Braustube in Uetze-Krätze. Mit viel Malz, viel Hopfen und 7,5 Prozent Alkohol ist die Eigenkreation von Diplombraumeister Markus Naujoks, ihm gehört die Braustrube, ein echtes Winterbier: inhaltsreich und geschmackvoll. „Im Sommer trinken die Leute lieber leichtere Biere“, sagt Naujoks.

Ausbildung bei der Gilde-Brauerei

Naujoks hat bei der Gilde-Brauerei in Hannover gelernt, in Berlin studiert und sich 2011 den Traum von einer eigenen Brauerei in seinem Elternhaus erfüllt. „Als Braumeister in einer großen Brauerei bleibt eigentlich keine Zeit, um etwas Neues auszuprobieren“, sagt er. Doch genau das wollte er: „Biere von großen Marken kann man immer trinken, doch sie sind ein wenig langweilig.“

Anzeige

Experimentieren, neue Geschmäcker entdecken, Rezepte entwickeln und die Menschen in der Region für besondere Bierspezialitäten begeistern: Das hat der 37-Jährige geschafft. Auch in der Corona-Pandemie ist sein Bier gefragt. So sehr, dass es sich für Bierliebhaber empfiehlt, vor einem Besuch anzurufen, ob denn die gewünschte Sorte auch vorrätig ist, oder wahlweise einen Blick auf die Website www.boglers.com zu werfen. Dort hat Naujoks nämlich eine Art Ampelsystem eingerichtet, damit sich keiner vergeblich auf den Weg zu ihm macht. „Der Gau war ein Besucher aus Göttingen, der nur wegen des Bieres losgefahren war. Und dann hatte ich das nicht mehr da“, erinnert er sich.

Viele Neukunden gewonnen

25 Prozent seiner Einnahmen hat Naujoks vor Corona mit dem Ausschank auf Streetfood-Märkten gemacht. „Die fehlen jetzt natürlich. Aber beim Rest gibt es keine Einbußen.“ Im vergangenen Jahr seien sogar viele Neukunden zu ihm gekommen. „Die Leute hatten Zeit, sind viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und haben mich dabei entdeckt.“ Zu entdecken gibt es bei ihm neben seinen ganzjährig erhältlichen Standardsorten wie Pilsner Art und dem dunklen „Echt Süffig“ auch Sorten, die er nur zu einer bestimmten Jahreszeit braut. Sein Rat für Bierfans: Einfach ausprobieren, was schmeckt. So mache er es auch, wenn es um die Auswahl und Zusammenstellung von Zutaten geht.

Nicht nur über die Verwendung unterschiedlicher Malzsorten lässt sich der Geschmack des Biers beeinflussen, sondern auch durch das Rösten. Quelle: Sandra Köhler

Zu 80 bis 90 Prozent wisse er bereits vorher, wie ein neues Bier werde, der Rest sei ausprobieren. Weil ein nach Reinheitsgebot hergestelltes Bier lediglich aus den vier Zutaten Hopfen, Malz, Hefe und Wasser besteht, fordere genau diese Beschränkung die Kreativität des Braumeisters heraus. Golden geröstetes Malz beispielsweise sorge für eine Karamellnote; es gibt die unterschiedlichsten Sorten Hopfen und Hefe, die sich wiederum kombinieren lassen. „Eine Sorte Hopfen aus Amerika, die sich durch intensives frisches Aroma auszeichnet, kann in Deutschland angebaut ganz anders in ihren Eigenschaften sein“, erklärt Naujoks.

Zur Galerie Alles andere als langweilig sind die Biere von Braumeister Markus Naujoks aus Boglers Braustube im Uetzer Ortsteil Krätze. Weil das Bier vier Wochen zum Reifen braucht, sind Vorbestellungen angeraten.

Bier zu brauen braucht Zeit

Seine Befürchtungen, die Rohstoffe könnten aufgrund der Pandemie und fehlender Erntehelfer knapp oder teuer werden, hat sich nicht bewahrheitet. „Aber es ist schon komisch, dass man sich erst in so einer Situation damit beschäftigt, wie die Produktion und die Lieferketten funktionieren.“ Für seine Produktion jedenfalls gilt: Ein gutes Bier braucht seine Zeit. Zuerst wird das Malz hergestellt aus Braugerste im Maischbottich mit Wasser vermischt und schrittweise innerhalb von zwei bis zweieinhalb Stunden auf 78 Grad Celsius erhitzt, um die gewünschten Inhaltsstoffe aus dem Getreide zu lösen.

Die Temperatur im Maischbottich wird schrittweise erhöht. Quelle: Sandra Köhler

Im Läuterbottich wird die Flüssigkeit, die sogenannte Bierwürze, von den Malzresten, dem Treber, getrennt. In der Sudpfanne wird der Bierwürze Hopfen zugegeben und das Bier aufgekocht. Nach dem Abkühlen kommt die Hefe hinzu. Etwa acht Stunden dauert es, um 200 Liter zu brauen. Mehr geht nicht an einem Tag. Die lagern dann noch einmal vier Wochen kühl in Fässern, bis sie in Literflaschen abgefüllt und verkauft werden. „Zu jung schmeckt das Bier unreif, ein wenig nach Gurke. Und wenn man es zu lange reifen lässt, schmeckt es irgendwann alt“, sagt Naujoks.

Bier mag es kühl und dunkel

Auch für die Lagerung zu Hause empfiehlt sich: gleichbleibend kühl und dunkel. „Es muss nicht unbedingt der Kühlschrank sein“, sagt Naujoks. Aber schwankende Temperaturen ließen das Bier schneller altern. Weil er nicht wisse, wie seine Kunden das Bier lagerten, empfehle er einen Verzehr innerhalb von zwei Monaten. Danach sei es aber nicht schlecht.

Nicht ohne Grund hätten Menschen im Mittelalter Bier dem oft keimverseuchtem Wasser vorgezogen. „Auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist: einfach probieren“, rät er. Wenn es noch schmecke, lasse es sich ohne Bedenken trinken. „Wenn ein Bier nicht mehr in Ordnung ist, dann schmeckt es so, dass man es gar nicht mehr trinken will.“

Von Sandra Köhler