Krätze

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag in Krätze seine Ex-Frau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Frau konnte sich zu Nachbarn retten und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Ihr Zustand ist mittlerweile stabil. Die Polizei konnte den Täter festnehmen. Der...