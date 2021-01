Dedenhausen

Wolfsangriffe auf Nutztiere wie Pferde, Schafe oder Rinder hat es in den vergangenen Wochen im Uetzer Bereich nicht gegeben – „zum Glück“, sagt Gabriele Depenau. Die Dedenhausenerin, die auf ihrem Betrieb etwa 1o0 Pensionspferde hält, sieht darin allerdings nur die Ruhe vor dem Sturm. „Sie werden wiederkommen.“ Daher lassen Depenau und sechs andere Pferdehalterinnen auch nicht nach in ihrer Aufmerksamkeit, sie haben sich zu einer Art Wachdienst zusammengetan.

Sie fahren ausgestattet mit Wärmekameras täglich Streife, um die Weiden und Offenställe, in denen ihre Pferde über den Winter untergebracht sind, zu kontrollieren. Nachts bis 23 Uhr und frühmorgens ab 5 Uhr. „Denn die Wölfe kommen ja auch gern mal in der Dämmerung“, sagt Depenau.

Kameras erleichtern Überwachung der Weiden

Ein wenig Entlastung bei ihren Wolfswachen bringen die Kameras, die seit einiger Zeit an verschiedenen Stellen auf die Weiden ausgerichtet sind und von einer externen Firma in der Nacht überwacht werden. So finden die Frauen nachts zumindest ein wenig Ruhe – unter ihnen sind zwei Krankenschwestern, die im Dreischichtbetrieb auf Corona-Stationen arbeiten. „Die Firma kontrolliert alle zehn Minuten, ob alles in Ordnung ist oder die Tiere unruhig oder aufgeschreckt sind“, erklärt Depenau. Ein paar Male wurde sie schon alarmiert. Einmal waren es ausgebrochene Tiere von einer anderen Weide gewesen, die die Pferde aufgeschreckt hatten.

„Ich fahre gerne nachgucken, auch wenn es nichts Ernstes ist“, sagt Depenau. Denn das große Wolfsrudel lebe nach wie vor im Burgdorfer Holz. „Bei Wackerwinkel werden häufig Tiere gesichtet“, berichtet die Pferdehalterin. Sie erwartet, dass sich das Rudel, das 2020 acht Welpen hatte, noch vergrößert. „Wir haben nichts gegen Wölfe. Das sind auch nur Tiere, die Hunger haben“, sagt sie. „Aber so kann das nicht weitergehen.“

Das sieht auch Christina Barth-Bußmann so. „Der Wolf ist ein tolles Tier. Aber es geht um die Verhältnismäßigkeit.“ Die Dedenhausenerin arbeitet als Krankenschwester auf einer Intensivstation. „Tagsüber kämpfe ich gegen Corona, nachts gegen den Wolf“, sagt sie. Die Shetlandponys, die sie seit Jahren in Offenstallhaltung hält, hälfen ihr, mit dem schwierigen Alltag klarzukommen.

Mit großen Plakaten, wie hier an der Stelle einer Wolfssichtung in der Ortschaft Dedenhausen machen die Pferdehalterinnen auf die Gefährdung von Nutztieren durch Wölfe aufmerksam. Quelle: Sandra Köhler

Gefahr auch für den Menschen?

Was tun, wenn sich wirklich Wölfe auf ihren Weiden einfinden? „Ich hätte es nie geglaubt, aber ich habe mir jetzt einen kleinen Waffenschein und eine Schreckschusspistole zugelegt“, sagt Barth-Bußmann. „Vor einem Tier hätte ich ja noch keine Angst, aber was, wenn es mehrere sind?“ Ausgeschlossen sei es nicht, erst kürzlich seien in Wackerwinkel gleich mehrere gesichtet worden, berichtet sie. Auch an der JVA in Burgdorf habe eine Spaziergängerin drei Wölfe gesehen. Die Tierhalter sind via Social Media gut vernetzt. „Wer einen sieht, macht das gleich bekannt, damit alle in der Nähe nach ihren Tieren sehen können“, sagt Barth-Bußmann.

Letztlich gehe es aber eben nicht nur um Nutztiere wie Schafe und Pferde. „Irgendwann ist auch der Mensch gefährdet“, meint Depenau. „Denn die geschützten Wölfe kennen keine Scheu.“ Da nicht nur Deutschland, sondern auch andere EU-Länder mit ähnlichen Problemen kämpften, sei sie zuversichtlich, dass das EU-Recht irgendwann entsprechend angepasst werde, erklärt die Pferdehalterin.

Ratschläge wie jene, Pferde einfach in den Stall zu bringen oder mit Hütehunden zu schützen, hält sie für gut gemeint, aber verfehlt. „Es hieß immer: artgerechte Tierhaltung. Und nun sollen die Pferde einfach aufgestallt werden“, sagt sie kopfschüttelnd. Der Einsatz von Hütehunden sei bei ihrem Pensionsbetrieb gar nicht möglich. Denn die Wachhunde würde dann auch die Reiterinnen und Reiter nicht auf die Weiden zu ihren Pferden lassen.

Wolfsschutzzaun: Warten auf die Förderung

Was bleibt, ist der Aufbau wolfssicherer Zäune. „Damit haben wir im Herbst begonnen“, sagt Depenau. Zehn von insgesamt 80 Hektar Weidefläche sind nun eingezäunt. „Aber das ist wahnsinnig aufwendig und zudem sehr teuer.“ 30.000 Euro hat Depenau dafür investiert. Das ist genau die Summe, die gewerbliche Nutztierhalter maximal erstattet bekommen können. Doch ausgezahlt wurde Depenau das Geld bisher nicht. „Anfang September habe ich einen Antrag auf vorzeitige Errichtung gestellt“, sagt sie. „Der wurde zwar bewilligt, aber mit der Einschränkung, dass das noch keine Zusage für die Förderung wäre.“ Für die Bearbeitung des Förderantrags sind vier bis sechs Monate veranschlagt. „Und wer weiß, wie viele einen Antrag gestellt haben.“

Auch Barth-Bußmann hat einen Zaun aufgestellt. „Mit mehr Strom, als für die Pferdehaltung eigentlich vertretbar ist. Wenn der Wolf drin ist, kommen meine Pferde jedenfalls nicht mehr raus“, sagt sie. Durch die kleinere Weidefläche muss sie mehr dazu füttern; wegen des matschigen Boden hat sie Paddockplatten verlegt. „Wir haben alles getan, was wir können“, sagen die beiden Frauen.

Bei Ostwind ist die Gefahr besonders groß

Was den Pferdehalterinnen bleibt, ist weiter wachsam zu sein. Dazu gehört auch herauszufinden, wie die Wölfe ticken. „Eine von uns hat sich da schon genau hineingearbeitet, auf der Landkarte herausgesucht, wo die Angriffe und Sichtungen erfolgten, welche Wege die Wölfe nehmen“, sagt Depenau. „Ganz schlecht für uns ist Ostwind. Der trägt die Witterung unserer Tiere nämlich Richtung Burgdorfer Holz. Während die Wölfe, die gegen den Wind jagen, von ihrer Beute nicht rechtzeitig gewittert werden können.“

Von Sandra Köhler