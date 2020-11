Dedenhausen/Katensen

Wie umgehen mit der wachsenden Population von Wölfen? Darüber hat am Mittwoch der Landtag einmal mehr diskutiert – vielen Weidetierhaltern in der östlichen Region Hannover kommt die Debatte zu spät. Und sie vermissen Ergebnisse, die zum Schutz ihrer Schafe, Rinder und Pferde beitragen. Deshalb haben sie sich am Vorabend der Debatte an einer bundesweiten Aktion von Schafzüchtern beteiligt, mit Lichterketten, Fackeln, Feuertonnen und Kerzen an die gerissenen Tiere zu erinnern.

Pferdehalterin: Es geht nicht um das Ausrotten des Wolfes

In Katensen entzündete die Familie Bartels ein Feuer an der Stelle, an der ein Wolf ihr Pferd getötet hatte. „Als ich dort vorbeifuhr, musste ich schlucken“, sagt Marion Arnold. Die Pferdehalterin hatte auf ihrem Grundstück in Katensen eine Lichterkette aufgehängt. „Das sieht ja eher feierlich aus“, sagt sie und fügt hinzu, dass der Feuerschein dann doch einen tieferen Eindruck bei ihr hinterlassen hatte. Umso mehr sieht sie die Politiker in der Pflicht, eine Entscheidung zu treffen. „Der Bestand der Wölfe muss an die Fläche angepasst werden“, fordert sie. Es gehe nicht um ein Ausrotten des Wolfes. „Aber wir müssen für unsere Tiere die Weiden erhalten, das müssen wir längerfristig im Blick behalten.“

Nächtliche Patrouille auf Weiden soll Tiere schützen

Sie sehe die Gefahr, dass Tierhalter die Pferde, Schafe und Rinder in den Ställen lassen, um sie zu schützen. „Das darf nicht passieren“, betont sie. Und es sei eben auch nicht überall möglich, ergänzt Gaby Depenau aus Dedenhausen. Sie hatte ebenfalls Lichterketten und Feuertonnen aufgestellt an ihrem Grundstück und den Weiden, die Heimat für gut 100 Pferde sind. „Wir haben 30 Jahre für die artgerechte Offen-Stall-Haltung gekämpft, nun können wir das nicht zurückdrehen“, sagt sie. Ob die jetzt von der Landesregierung geplante Änderung des Jagdrechts kurzfristig eine Entspannung bringe, sei ungewiss.

Deshalb setzt Depenau auf die Selbsthilfe. „Im Moment bauen wir gerade den Zaun zum Schutz vor einem Wolfsriss“, sagt sie. Außerdem organisierten die Weidetierhalter in jeder Nacht eine Patrouille, die zu unterschiedlichen Zeiten zu den Weiden fahre. „Wir hoffen, dass wir mit dem permanenten Herumgefahre für eine gewisse Unruhe sorgen und Wolfsrisse verhindern“, sagt sie. Gewissheit dafür habe sie nicht. „Aber es gibt uns zumindest ein Gefühl der Sicherheit.“

