Wohnhaus wird zur Kita

Eldagsen

Am Montag ist die neue Kita in Eldagsen an den Start gegangen. „Vergangene Woche war Endspurt: Bis zur letzten Stunde wurde noch gehämmert und gewerkelt, damit alles fertig wird“, sagt Fachbereichsleiterin Hanna Kahle. Ursprünglich war die Eröffnung im Sommer geplant.

Der Zeitplan sei durchaus „sportlich“ gewesen: Erst im Mai lag die Baugenehmigung für die städtische Kita an der Nordstraße 57 vor, mit der die Verwaltung ursprünglich eher gerechnet hatte. In dem umgebauten ehemaligen Wohnhaus, das von der Stadt gemietet wird, sind 25 Kindergartenplätze und 26 Krippenplätze entstanden. Für die letztere Gruppe sind sogar noch Plätze frei.

Mit größerem Ansturm gerechnet

„Ich hätte mit einem größeren Ansturm gerechnet“, sagt Kahle. Allerdings war die Anmeldung für die Kita erst zum 1. Oktober freigeschaltet worden. Wer also bei dem Verfahren zum 1. August leer ausgegangen war, habe sich bereits eine andere Lösung für die Kinderbetreuung überlegen müssen, vermutet Kahle. Und diese Lösungen würden meist nicht für ein paar Monate, sondern eher für ein Jahr bestehen bleiben.

In dieser Woche sind bereits sechs Kinder zur Eingewöhnung in der Kita. „Sie freuen sich sehr und wissen die schönen Räume zu schätzen.“ Einige Möbel fehlen allerdings noch, zum Beispiel die Ausstattung für die Büroräume der insgesamt 13 Mitarbeiter. Auch Spielzeug und Bastelmaterial soll erst noch kommen. „Aber wir haben schon einige Spenden bekommen“, freut sich Andrea Schwabe, die die Leitung der Kita übernommen hat und bereits in der Kita Rote Schule in Springe gearbeitet hat. Die Arbeiten auf dem Außengelände, um die sich die Stadt selbst kümmern wird, sollen bis April fertig sein, so Kahle. Im Winter seien Anpflanzungen wegen des Bodenfrostes natürlich nicht möglich. Bis zur Fertigstellung des Geländes weichen die Kinder auf den 200 Meter entfernten Spielplatz aus oder toben in der Feldmark.

Viele Mitarbeiterinnen aus dem Stadtgebiet

Von den 13 Mitarbeiterinnen kommen viele aus dem Stadtgebiet. Sie wurden bereits vor dem Start am 2. Dezember eingestellt, um sich kennenzulernen und ein Konzept zu entwickeln. „Die Personalsuche hat sehr gut funktioniert, was mich selbst überrascht hat. Alle Stellen konnten besetzt werden“, freut sich Kahle.

Geplant ist unter anderem eine altersübergreifende Gruppenarbeit. Eine offizielle Einweihung ist erst für Mitte bis Ende Februar geplant. „Wenn dann auch wirklich alles fertig ist“, so Schwabe. „Wir wurden hier schon so freundlich aufgenommen im Ort; es ist toll, wie gut die Zusammenarbeit auch mit den Eltern ist.“

Auf Namenssuche

Noch wird ein Name für die Einrichtung gesucht: Städtische Kita Eldagsen – schön klingt das nicht. Nun sammeln die Mitarbeiter Vorschläge, einige wurden schon vom Kita-Team, den Eltern, Kindern oder auch den Handwerkern abgegeben. Ende des Monats sollen die Kindergartenkinder dann über den Namen entscheiden.

Von Saskia Helmbrecht