Springe

Seit vergangener Woche gilt bundesweit eine abgesenkte Mehrwertsteuer – von 19 auf 16 und von 7 auf 5 Prozent. Ziel der Bundesregierung ist es, die Wirtschaft in Corona-Zeiten anzukurbeln. Doch wie gehen die Geschäfte mit der Änderung, die für ein halbes Jahr gilt, um? Denn den Gewerbetreibenden ist es selbst überlassen, ob sie die Steuersenkungen an Kunden weitergeben oder die Ersparnis selbst behalten. Wir haben uns bei einigen Firmen in Springe erkundigt.

Lohnen könnte sich die Steuersenkung eher bei teureren Investitionen, etwa in eine neue Brille. „Wir geben daher die Ersparnis komplett weiter, um die Wirtschaft anzukurbeln“, sagt etwa Christian Hagemann vom gleichnamigen Optikergeschäft in Eldagsen. Ziel müsse es aber sein, dass die Kunden die Ersparnis auch wieder ausgeben. „Vielleicht geht man für diesen Betrag später essen, das wäre sinnvoll, immerhin haben auch die Gastronomen gelitten.“ Bei ihm hätten schon einige wenige auf den 1. Juli und die beschlossene Senkung gewartet, bevor sie sich eine neue Gleitsichtbrille gekauft haben. „Ein paar waren schon dabei, aber einen Ansturm gab es nicht.“

Anzeige

Uhrmacher Schwarze: Schwierig beim schwankenden Goldpreis

Auch bei Uhrmacher Heinrich Schwarze blieb der Ansturm aus. „Wir lassen uns überraschen, aber tatsächlich war es die Woche sehr ruhig, so ruhig wie lange nicht mehr.“ Schwierig sind für seinen Betrieb die Steuersenkungen, weil der Goldpreis immer wieder wechselt.

Weitere NP+ Artikel

Von aufwendigen Rechnereien berichtet auch Uta Rabe, Geschäftsführerin vom Autohaus Mensenkamp. Denn: Der Verbraucher spart nicht 3 Prozent vom Bruttopreis, sondern er bezahlt 3 Prozent weniger „Aufschlag“ auf den Nettopreis. Bei 100 Euro zu 19 Prozent ergibt das also 97,48 Euro zu 16 Prozent. „Da fängt der Erklärungsbedarf schon an. Es sind eben 2,52 Euro, die gespart werden und nicht wie von vielen angenommen 3 Euro“, stellt Rabe klar. Im Werkstattgeschäft wirke sich die Senkung eher gering aus, Reparaturen könnten schließlich meist eh nicht verschoben werden. Hinzu komme, dass auch viele private Kunden Serviceverträge hätten und eine einheitliche Rate zahlen.

Autohaus Mensenkamp: Hunderte von Euro sparen

„Anders gestaltet sich dies natürlich im Fahrzeug- und Zubehörverkauf“, so Rabe. Bei einer Nachrüstung bei den Wohnmobilen etwa wirke sich die Senkung deutlicher aus. „Insbesondere im Fahrzeugverkauf gab es auf jeden Fall einige, die Ihre Kaufentscheidung in den Juli verschoben haben. Gerade hier sind 3 Prozent weniger Mehrwertsteuer in absoluten Zahlen schon mal eine Möglichkeit, eine gehobenere Ausstattung bei gleichem Budget zu wählen oder Hunderte von Euro zu sparen.“

Die Umrechnungen seien im Autohaus schon aufwendig gewesen, die Finanzleiterin habe dafür ihr Wochenende opfern müssen. „Wir haben einige Berechtigungen unserer Mitarbeiter zu Stornierungen und Gutschriften eingeschränkt, damit es hier zu keinem steuerlichen Chaos kommen kann.“ Auch bei der Preisauszeichnung werde derzeit alles umgestaltet. Aber sind die Kunden jetzt wirklich mehr in Kauflaune? „Im Fahrzeug und Zubehörkauf begrüßen die Kunden diese Sparmöglichkeit. Viele andere sehen allerdings den Aufwand für alle Unternehmen und stehen dem Thema eher kritisch gegenüber“, hat Rabe festgestellt.

Bormann: Preisschilder nicht geändert – Vorteil an der Kasse

Von den großen Unternehmen sei ohnehin ein großer Druck aufgebaut worden, sodass Kleinunternehmer wegen des Wettbewerbs eigentlich gar keine andere Wahl gehabt hätten als die Ersparnisse komplett an die Kunden weiterzugeben, sagt Erhardt Bormann vom gleichnamigen Bekleidungsgeschäft. „Es sei denn, man ist enorm betroffen, wie etwa die Gastronomen, die ja wirklich gebeutelt sind.“ Die Kunden würden bei ihm aber keine reduzierten Preise entdecken, weil die Vorteile direkt an der Kasse abgezogen werden. „Eine vermehrte Nachfrage habe ich bislang nicht feststellen können.“

Auch im Hagebaumarkt in Springe sollen Kunden von der Steuersenkung vollumfänglich profitieren, sagt Geschäftsführer Martin Creutzig. Auch bei ihm seien die Preisschilder im Laden nicht geändert, sondern das Programm an der Kasse angepasst worden. Online würde aber direkt der richtige Preis angezeigt. Die Nachfrage dort sei derzeit aber ohnehin hoch – unabhängig von der Steuersenkung. Viele Springer würden die Zeit zum Renovieren nutzen und ihren Garten auf Vordermann bringen, daher sei das Unternehmen bislang gut durch die Krise gekommen. „Während des Lockdowns im März, als wir nicht wussten, wie es weitergeht, war mir da schon noch anders zumute.“

Dänisches Bettenlager: Rabatt auch bei Dienstleistungen

Eine klare Chance in der Steuersenkung sieht das Dänische Bettenlager: „Es ist eine gute Chance, den Konsum wieder anzukurbeln, vor allem bei höherpreisigen Gütern“, sagt Unternehmenssprecher Michael Rotermund. Für viele Händler, die besonders gelitten haben, sei es aber auch „verführerisch“, erlittene Verluste durch höhere Gewinne auszugleichen. Beim Dänischen Bettenlager würden die Ersparnisse aber an die Kunden weitergegeben, so Rotermund. Nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei Dienstleistungen wie etwa den Möbel-Aufbauservice. Die Vorteile würden ebenfalls direkt an der Kasse abgezogen, statt die Preisschilder anzupassen. „Es kommt ja in Einzelfällen doch zu kurios ausschauenden Endpreisen, wenn man den geänderten Steuersatz anwendet.“ Sein Fazit: „Unsere Kunden nehmen die Preisreduzierungen sehr gut an. Viele Kunden berichten uns, dass sie ihr diesjähriges Urlaubsbudget oder einen Teil davon lieber in ein schönes Zuhause investieren.“

In Springe direkt haben sich auch die Stadtwerke dazu entschieden, die Umsatzsteuersenkung an Kunden weiterzugeben – die monatlichen Abschläge ändern sich aber nicht. Die Berechnung erfolge automatisch und werde auf der nächsten Jahresrechnung ausgewiesen, berichtet Sprecherin Roxane Doppke.

Von Saskia Helmbrecht