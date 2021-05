Alvesrode

„Das System funktioniert“, sagt Hennig. Als die Testpflicht mit der Bundesnotbremse eingeführt wurde, habe Hennig befürchtet, dass der organisatorische Aufwand hoch wird – bei gleichzeitigem Einbruch bei den Besucherzahlen. Diese Befürchtung habe sich nicht bewahrheitet. Und die neuen Vorgaben hätten sich schnell rumgesprochen: Kaum Besucher kämen ohne Test an die Kasse. Die Regelungen hätten sich bereits gut eingespielt.

Er sei froh, dass das Wisentgehege überhaupt geöffnet bleiben darf. Und bislang habe sich die Testpflicht sogar bewährt. Auch bei den Shows und Vorführungen auf dem Falkenhof und bei den Wölfen gebe es keine Schwierigkeiten – wer an einer der Präsentationen teilnehmen will, muss in dieser Zeit eine Maske tragen. Außerdem wurden die Zuschauerplätze reduziert, um den Mindestabstand einhalten zu können. Aufgrund der ohnehin geringeren Besucheranzahl sei das aber kein Problem.

Problematisch sei eher, für die kommenden Monate etwas zu planen. Immerhin sei unklar, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird. Daher habe sich das Team um Hennig dazu entschieden, keine Planungen für Großveranstaltungen auf den Weg zu bringen – gerade für das beliebte Hubertusfest braucht Hennig fünf Monate Vorlauf, um alles vorzubereiten. In dieser unsicheren Zeit sei das nicht sinnvoll.

„Ich sehe derzeit auch keine Chance für das Mittsommernachtsfest oder das Kinderfest.“ Er könne sich nur vorstellen, ein kleines Zeltcamp mit ein paar Kindern in kurzer Zeit auf die Beine zu stellen. „Aber alles, was mehr Vorlauf braucht, können wir gar nicht machen.“ Möglich sei zum Beispiel auch, das Wisentgehege an einem Tag bis Mitternacht geöffnet zu lassen. „Von größeren Aktionen gehen wir derzeit aber nicht aus“, bedauert Hennig. „Wir fahren gerade voll auf Sicht.“

Von Saskia Helmbrecht