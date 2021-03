Springe

Wisentgehegeleiter Thomas Hennig hätte die neuen Möglichkeiten am liebsten sofort umgesetzt, das geht aber nicht: „Wir brauchen zwei Werktage Vorlaufzeit.“ Die erforderliche Onlinereservierung für Besucher wurde umgehend freigeschaltet: Gäste können schon jetzt angeben, an welchem Tag und um welche Uhrzeit sie ihren Tierparkaufenthalt beginnen wollen. Auch Jahreskarteninhaber benötigen die Bestätigung, betont Hennig. „Ohne geht es derzeit nicht.“ Das OVG bekräftigte bei seiner Entscheidung, dass das Infektionsrisiko bei Aufenthalten im Freien vergleichsweise gering sei und deshalb keine generelle Schließung verordnet werden darf. Für Zoos und Tierparks in Hochinzidenzgebieten wie der Region Hannover ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten.

Von Marita Scheffler