Springe

„Die Bäume sind gut verwurzelt“, sagt Alexander Ahrenhold, der Pressesprecher des Forstamts Saupark. Die Gefahr, dass sie bei Starkregen fallen und mitgerissen werden, sei gering, selbst bei einem Jahrhundertunwetter wie vor sechs Wochen in der Eifel. „Wir haben hier nicht die Flüsse, die so große Wassermengen führen“, begründet Ahrenhold. Dass es Erdrutsche gibt, sei schon eher zu befürchten, besonders an Steilhängen. Oder auch dort, wo es wegen der Trockenheit und des Borkenkäferbefalls in den letzten Jahren Kahlschläge gegeben habe. „Da hält den Boden nichts mehr“, sagt Ahrenhold. Diese Stellen lägen im Deister aber nicht in der Nähe von Wohnbebauung.

„Boden kann einiges vertragen“

Auch Bernd Gallas sieht keine große Gefahr für „Baumlawinen“. „Der Waldboden kann einiges vertragen“, sagt Springes Stadtförster. Damit ganze Hänge abrutschen, müsste noch „ein ganz anderes Kaliber“ kommen, als es in Springe und Umgebung bisher gegeben hat.

Erdrutsche seien zwar im Stadtforst schon vorgekommen. Allerdings an Stellen „mit besonderen geologischen Formationen“, sagt Gallas. Dort sei die Tonschicht unter zerklüftendem Fels durch Unterspülung weggeschwemmt worden, „aber nicht in unmittelbarer Nähe von Besiedelung“, so Gallas.

Schaden würde bei Starkregen im Forst schon entstehen – allerdings nicht an der Vegetation, sondern an den Wegen. „Schwachpunkte sind Gräben und Durchlassrohre“, sagt Gallas. Wenn der Boden nicht das gesamte Wasser aufnehmen könne, würden die Rohre mit Ästen und Laub zugeschwemmt. Oft würden auch die Seitenräume an den Wegen ausgespült: „Dann müssen wir aufräumen.“

„Jeder Tropfen hilft“

Grundsätzlich gelte aber: „Verregnete Jahre sind gute Waldjahre“, sagt Gallas. Allerdings nur dann, wenn der Regen sanft und dauerhaft über einen längeren Zeitraum fällt, „dann kann der Boden das Wasser auch aufnehmen“. Auch Ahrenhold findet: „Jeder Tropfen hilft.“ Zwar konnte der aktuelle feuchte Sommer die Trockenheit der vorigen Jahre nicht ausgleichen. Immerhin sorge die kühle und feuchte Witterung aber dafür, dass die Borkenkäfersaison frühzeitig endet.

Von Jan-Erik Bertram