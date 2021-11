Wie viel Bevölkerungswachstum in Mittelrode ist erlaubt?

Mittelrode

290 Einwohner hat Mittelrode. Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf würde gerne dafür sorgen, dass es innerhalb weniger Jahre 360 werden. Das Dorf in der Mitte der Deisterstadt bekäme so eine Zukunftsperspektive. Auf zwei gegenüberliegenden Flächen am südlichen Ortsrand sollen 20 Einfamilien- und vier Mehrgenerationenhäuser entstehen.

Region gegen das Vorhaben

Die Wachstumspläne stoßen parteiübergreifend auf Zustimmung. Springes Bauchef Jörg Klostermann hält die Ambitionen dagegen für zu hoch gegriffen: „Das sind für so einen kleinen Ort zu große Baugebiete“, erklärte er jetzt im Planungsausschuss. Die Region werde das Vorhaben nicht absegnen, zumal „wir da eine Splittersiedlung aufbauen würden und die Entwässerung schwierig ist“.

Für die Fläche mit den 20 Einfamilienhäusern – unter denen auch kleine Mehrfamilienhäuser sein dürften – seien die Erfolgsaussichten gut. Von den vier Mehrgenerationenhäusern auf dem separaten Grundstück sollten sich Rohlf und seine Mitstreiter dagegen besser verabschieden.

Worte, die in der Sitzung gar nicht gut ankamen. Das Engagement aus Mittelrode beziehungsweise Eldagsen – Rohlf ist Doppelbürgermeister – sei vorbildlich, lobte FDP-Chef Klaus Nagel: „Unsere Aufgabe ist es, solche Pläne zu unterstützen und nicht Hürden aufzubauen.“

Die CDU-Vorsitzende Elke Riegelmann wunderte sich über den Begriff der „Splittersiedlung“. Die beiden ausgewählten Flächen würden sich gut ans bestehende Dorf anschmiegen. Parteikollegin Anette Henkels wollte zudem nicht gelten lassen, dass es sich bei einer der Flächen um „wertvolles Grünland“ handele. Die Pferdewiese gebe es erst seit vier Jahren. Der richtige Fachbegriff dafür sei „potenzielles Grünland“, klärte die Diplomlandwirtin auf.

Grüne befürworten die Pläne

Auch die Grünen befürworten die Pläne. Mehrgenerationenhäusern gehöre die Zukunft, der Ortsrat habe auf Umweltverträglichkeit geachtet. „Das abzulehnen, wäre fatal“, meinte Christdemokratin Riegelmann. Klostermann gab zu verstehen, dass er sich für die Einfamilienhausfläche auch ein Mehrfamilienhaus wünscht. Dort könnten bevorzugt ältere Mittelröder einziehen, die im Ort bleiben wollen, aber kein eigenes Haus mehr benötigen. So könnten Immobilien für junge Familien frei werden, was ebenfalls zu einer Verjüngung führe.

Ortsbürgermeister Rohlf ist überzeugt, dass vor allem die Mehrgenerationenhäuser ein großer Gewinn wären. Tatsächlich werde Dörfern wie Mittelrode über das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) nur ein Zuwachs von fünf Prozent zugestanden. Es seien aber Ausnahmegenehmigungen möglich. FDP-Mann Nagel sagte spontan zu, sich im Planungsausschuss der Region Hannover, wo er als Abgeordneter sitzt, für das Projekt starkzumachen.

Bernd Overesch von der neuen Ratsgruppe „Zukunft für Springe“ erkundigte sich nach innerörtlichen Baulücken. Die seien absolute Mangelware, auch wenn es vielleicht anders wirkt, war die Antwort. Die meisten Eigentümer wollten ihren Garten nicht für eine Hinterlandbebauung verkaufen.

Erst mal ins Thema einarbeiten

Auf Anregung von SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt brachte der Ausschuss die Pläne für die beiden Baugebiete jetzt noch nicht auf den Weg, sondern gibt sich die Chance, sich besser ins Thema einzuarbeiten – wichtig auch mit Blick darauf, dass es durch die Kommunalwahlen etliche neue Mitglieder in dem Gremium gibt. Zur nächsten Sitzung des Fachausschusses im Januar soll ein Mitarbeiter des möglichen Erschließungsträgers NLG eingeladen werden und berichten.

Und notfalls könne man es doch auf eine Auseinandersetzung mit der Region ankommen lassen, so Reinhardt: „Wenn die Pläne abgelehnt werden, werden sie abgelehnt.“ Von vornherein einzuknicken, sei aber kaum der Königsweg.

Von Marita Scheffler