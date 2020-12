Wie ein Licht aus Betlehem den Weg zur St.-Andreas-Kirche findet

Springe

Jedes Jahr, immer am dritten Adventswochenende, wird das Friedenslicht von Betlehem durch die Pfadfinder der jeweiligen Gemeinden an die Gläubigen verteilt. In einem Aussendungsgottesdienst am Sonntagnachmittag in der St.-Andreas-Kirche konnten sich die Anwesenden unter Corona-Schutzauflagen ihre Kerzen in windgeschützten Gefäßen am Friedenslicht anzünden lassen und nach Hause tragen.

Das Friedenslicht soll ein Zeichen der Verbundenheit und Zuversicht setzen und ist für Millionen Menschen in aller Welt eine liebgewordene Weihnachtstradition geworden. Trotz coronabedingter Auflagen, Grenz- und Kirchenschließungen konnte es auch in diesem Jahr in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet werden. Die Idee des Friedenslichtes, es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“, entstand im Jahr 1986 im oberösterreichischen Landesstudio des Österreichischen Rundfunks. Es soll als Botschafter des Friedens die Geburt Jesu in allen Ländern verkünden.

Anzeige

Weil coronabedingt kein oberösterreichisches Kind ins Heilige Land reisen konnte, hat die neunjährige Maria Khoury aus Bethlehem das leuchtende Weihnachtssymbol entzündet. Kameramann Walid Kamar aus Jerusalem hat das Friedenslicht von Bethlehem nach Tel Aviv gebracht und es dort an den Sicherheitsbeauftragten der Austrian Airlines übergeben.

Trotz verstärkter Sicherheitsauflagen konnte es in einer explosionssicheren Speziallampe nach Wien geflogen werden. Von dort ging es weiter – bis nach Springe. Anders als vor einigen Jahren ohne Probleme in der S-Bahn – dort durfte die Flamme damals nicht mitfahren.

Gut 80 Personen, Kirchenmitglieder, Pfadfinder und abgeordnete anderer Kirchengemeinden sowie Eltern mit ihren Kindern hatten sich auf dem Platz zwischen St-Andreas-Kirche und Gemeindehaus zur Aussendungsandacht eingefunden.

Mit Einmachgläsern, in denen Kerzen leuchteten und die in großzügiger Entfernung zueinander aufgestellt waren, hatten die Pfadfinder auf die Corona-Abstandsregeln hingewiesen. Dann kam der große Augenblick, während dessen alle Teilnehmer sich ein Licht anzünden durften und es anschließend mit nach Hause nehmen konnten.

In den übrigen Springer Kirchengemeinden wird am kommenden Sonntag, dem vierten Advent, das Friedenslicht an die Gemeindemitglieder verteilt.

Von Reinhold Krause