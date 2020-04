Wie die Supermärkte in Springe sich auf die Ostertage vorbereiten

Springe

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits jetzt die Helden der Krise: Supermärkte versorgen die Menschen gerade mit dem Nötigsten. Sicherheitsabstände und Hygieneregeln sollen verhindern, dass sich das Personal infiziert. Aber sind diese Vorkehrungen einem Ostereinkaufsansturm gewachsen? Wir haben bei den Märkten nachgefragt, wie sie mit einem vermehrten Besucheraufkommen umgehen würden.

Eigentlich sollen sie gar nicht alle kurz vor Ostern kommen: Alle Supermärkte rufen dazu auf, dass Kunden vorausschauend einkaufen, sodass sich an den Tagen kurz vorm Osterfest nicht alles ballt. Immerhin ist die Zahl der Menschen, die überhaupt in die Geschäfte dürfen, ohnehin reduziert und an die Zahl der Einkaufswagen gebunden, die vor den Märkten stehen. Dennoch haben die Märkte für den Fall der Fälle Tipps für die Verbraucher.

„Am besten ist es, vor dem Einkauf eine Liste zu schreiben und die Produkte über die Woche verteilt einzukaufen“, stellt Edeka Minden-Hannover klar. Zum Unternehmen gehört zum Beispiel das E-Center an der Osttangente. Damit auch die Mitarbeiter die Festtage genießen können, bleiben das E-Center und die NP-Märkte an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag wie üblich geschlossen.

Auch Aldi appelliert an die Kunden, „mit Blick auf die anstehende Osterzeit bedarfsgerecht und rücksichtsvoll einzukaufen“. Dabei wird auch Aldi in Springe normal öffnen – von den Möglichkeiten zur Sonderöffnung während der Corona-Krise wird das Unternehmen keinen Gebrauch machen.

Auch beim Mitbewerber Lidl wird es keine Sonderöffnungszeiten an den Feiertagen geben. „Mit Blick auf die kommenden Osterfeiertage sind wir gut vorbereitet. Wir bitten unsere Kunden jedoch weiterhin, ihre Einkäufe auf die gesamten Öffnungszeiten und gegebenenfalls auf mehrere Tage zu verteilen, um einen großen Kundenandrang in unseren Filialen zu vermeiden und die Einhaltung des Sicherheitsabstands sicherzustellen“, sagt Sprecherin Sonja Kling.

„Der Markt ist Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen“, sagt Penny-Sprecher Andreas Krämer. In Anbetracht der aktuellen Situation einer stabilen Warenversorgung sehe man keine Notwendigkeit, die Öffnungszeiten zu verändern, stellt er klar. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seit Wochen hart an der Belastungsgrenze und machen einen fantastischen Job“, lobt der Sprecher. Ein wenig Erholung an den Feiertagen tue da schon Not. Auch Krämer bittet die Verbraucher, die nötigen Einkäufe bestmöglich über die Osterfeiertage zu verteilen.

Der Wochenmarkt am Karfreitag findet wegen des Feiertags bereits heute, Donnerstag, 9. April, statt.

Von Ralf T. Mischer