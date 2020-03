Was Detlev Giese, Inhaber des Rewe-Marktes in Eldagsen, in den vergangenen Tagen erlebt habe, ließe sich kaum in Worte fassen, sagt er. „Die Kunden sind zum Teil sehr aggressiv und beleidigen meine Mitarbeiter“, ärgert er sich und will mit seinen Beobachtungen bewusst an die Öffentlichkeit gehen. „Auch meine Leute sind am Limit.“