Andere durften schon längst wieder zur Schule gehen – Luca, Schüler der Janusz-Korczak-Schule in Springe, ist seit dem Lockdown zu Hause. Eine Alternative dazu gab es aber nicht, weil Luca an Pontocerebellärer Hypoplasie (PCH) leidet. Eine Ansteckung mit dem Coronavirus – wäre womöglich tödlich für den Jungen. Dennoch hoffen die Eltern, dass der Elfjährige zum Ende der Ferien wieder in die Schule darf.