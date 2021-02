Wie das Messebauunternehmen Zeissig durch die Corona-Krise kommt

Völksen

„Wir stecken den Kopf nicht in den Sand, sondern machen weiter – so schnell lassen wir uns nicht in die Knie zwingen“, bleibt Geschäftsführerin Lena Zeissig vom gleichnamigen Messebauunternehmen in Völksen zuversichtlich. Weil aber coronabedingt voraussichtlich weiterhin keine Messen stattfinden können, bleibt die Lage angespannt.

Nur einen Teil des normalen Umsatzes erwirtschaftet das Völksener Unternehmen aktuell, so Zeissig. Mit einigen Projekten hält sich der Betrieb über Wasser. Im Sommer wurden die Völksener mit der Produktion für der Dauerausstellung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in Berlin beauftragt und sind seit August im Realisierungsprozess. Außerdem ist Zeissig an der Sonderausstellung „KinoSaurier“ des Landesmuseums in Hannover beteiligt. Das Völksener Team war verantwortlich für alle technischen Planungs- und Umsetzungsdetails zur Präsentation und der Beleuchtung der Modelle und Skelette, der Medientechnikintegration und Lichteffekte. Innerhalb von knapp acht Wochen hätten die Mitarbeiter dieses Museumsprojekt ausgearbeitet, geplant, produziert und montiert. Aufgrund des Lockdowns konnte die Ausstellung aber noch nicht eröffnet werden.

Bei einer weiteren Sonderausstellung „How to survive – Kunst als Überlebensstrategie“ im Sprengel Museum Hannover hat Zeissig die Konstruktion für die spezielle Architektur in dem Raum geplant, produziert und montiert. Immerhin: Wegen der Schließung bietet das Sprengel Museum dafür einen Onlinerundgang an.

Neue Wege online ausprobieren

„Wir haben uns andere Themenfelder gesucht und sind auf einem guten Weg“, so Zeissig. Zuletzt haben die Völksener einen Auftrag vom Gartenbaumuseum in Erfurt bekommen – auch dort wird es um die Koordination der technischen Umsetzungen gehen. Gleichzeitig sei das Unternehmen mit einem Digitalexperten im Austausch, um online neue Wege auszuprobieren, so Zeissig: „Wir müssen uns neu orientieren.“ Dadurch sei es dem Unternehmen gelungen, keine Mitarbeiter entlassen zu müssen, sie seien aber weiter in Kurzarbeit.

Starker Kunde mit Zeissig

Nur zehn Mitarbeiter weniger als noch vor einem Jahr seien aktuell in Völksen. Das liege zum einen daran, dass einige in Rente gegangen sind oder sich von sich aus beruflich neu aufgestellt hätten. „Dass wir im Team so stabil geblieben sind, macht uns sehr stolz. Die Mitarbeiter sind toll und haben sich umgestellt und kommen selbst bei Wind und Wetter, weil kein Homeoffice möglich ist. Wir halten hier sehr gut zusammen“, zieht sie Bilanz. Bei anderen Messebaubetrieben sei die Lage durch die Corona-Krise deutlich schlimmer. Hinzu kommt, dass Zeissig mit einer Drogeriemarktkette weiter einen starken Kunden habe. „Der Ladenbau dort läuft fast normal weiter, das ist unser Rückgrat.“ Die Kette habe den Vertrag mit Zeissig zudem erneut verlängert. Seit einigen Jahren zählen die Völksener zu den Ausstattern der Verkaufsstellen. Für die Erneuerung der Verkaufsflächen habe Zeissig auch die Projektsteuerung, die technische Entwicklung, die Lagerung und das Kommissionierungsmanagement übernommen.

Hybride Messen in Aussicht

Interessant könnten in diesem Jahr für Zeissig hybride Messen werden. „Da reicht es nicht, nur den Stand abzufilmen. Aber es ist wichtig, weiterhin das internationale Publikum zu erreichen.“ Zeissig glaubt aber, dass rein digitale Messen kaum funktionieren werden. Denn gerade auf Messen würden der Austausch und die persönliche Beratung vor Ort eine große Rolle spielen. „Es bleibt also spannend, wie es weitergeht.“ Nach dem Stufenplan der Landesregierung wären Messen erst bei einem Inzidenzwert von 25 bis 50 und einer positiven Infektionsentwicklung möglich – und mit erhöhten Anforderungen an die Hygienekonzepte.

Von Saskia Helmbrecht