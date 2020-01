Whiskyprobe im Gemeindehaus Bennigsen

Bennigsen

Das Sprichwort kennen wohl die meisten: „Mit Speck fängt man Mäuse!“ Aber so war das nicht gemeint, als Bennigsens Pastor Jonathan Overlach unter dem Motto „Genussvoll glauben – biblisches Whisky-Tasting“ in das Gemeindehaus gegenüber der Martinskirche einlud. Bestenfalls ging es ihm darum, zwei Interessen miteinander zu verknüpfen: das Genießen eines geistigen Getränks und die Auseinandersetzung mit geistlichen Gedanken aus der Bibel.

Außerdem weiß Overlach, dass das Getränk, dass die Schotten auf meisterhafte Art und Weise destillieren, in der gälischen Sprache Uisge Beatha genannt wurde. Und das bedeutet in der deutschen Übersetzung „Wasser des Lebens“ oder „lebendiges Wasser“. Und schon geht es um die Bibel: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“, heißt es in der „Offenbarung“.

Also scheint es doch eine Nähe zwischen geistigen Getränken und geistlichem Wasser zu geben? Im Gemeindehaus Bennigsen wurde die jedenfalls spürbar hergestellt mit fünf schottischen Whiskys aus unterschiedlichen Landstrichen und fünf Bibeltexten.

So wurde zunächst der Psalm 23 im Zusammenhang mit einem Whisky aus den Lowlands gelesen. „Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.“ Die Tafelrunde, die übrigens aus zehn Männern und der Frau des Pastors, Rebekka Brückner, bestand, setzte sich mit der Frage auseinander: Können wir uns mit Feinden an einen Tisch setzen?

Beim nächsten und übernächsten Glas waren es Speyside-Whiskys aus dem Nordosten Schottlands. Der eine 15 Jahre im Fass gelagert, der andere ein absoluter Hochprozenter mit überzeugendem Aroma. „Wenn man davon den letzten Schluck nimmt, bevor man zu Bett geht, hat man den Geschmack noch am nächsten Morgen auf der Zunge“, schwärmte einer der Teilnehmer.

Die meisten in der Runde sind offensichtlich schon einmal durch Destillen Schottlands gepilgert, können über Namen philosophieren und Qualitäten erkennen. Bei dem Whisky Nummer vier, von der westlich vorgelagerten Insel Islay, ist es ein Text aus dem Johannesevangelium, der den Auferstandenen beschreibt als einen, der weiß, was die Menschen brauchen, denen er begegnet.

Der fünfte Tropfen kommt wieder aus dem Bereich Speyside, der zusammenklingt mit einem Text aus dem Römerbrief, wo es um die Gaben geht, die Menschen anvertraut sind. Ein kurzweiliger Abend mit tiefen Gesprächen, bei denen die geistigen Getränke in angenehmer Weise zunehmende Lebhaftigkeit aufkommen lassen beim Austausch über geistliche Themen. Man hatte den Eindruck: Hier fühlten sich alle über vier Stunden wohl und ernst genommen.

Von Horst Voigtmann