„Der Abzug des Regiobus-Stützpunktes aus Eldagsen war für uns alle nur schwer zu verkraften“, sagt Gallas. Die Entscheidung sei aber nicht gegen Springe gefallen, sondern weil es aus heutiger Sicht sinnvoll sei, dass das Busdepot „möglichst zentral im Versorgungsgebiet liegen muss, um Kosten in Millionenhöhe und Mengen an Treibstoff und damit CO2 einzusparen“.

Klimaschutz sei zu Recht ein hohes Ziel geworden, auch wenn es vielleicht schmerze, dass Kraftfahrzeuge, Benzin, Heizöl und Gas höher besteuert werden. „Wir müssen funktionierende Heizungen austauschen und unsere Häuser dick in Isolierschaum verpacken oder neue Autos kaufen. Für Naturschützer ist nur schwer zu ertragen, dass an Windkraftanlagen regelmäßig Fledermäuse oder Rotmilane getötet werden“, sagt Gallas. „Wir ertragen das alles für das große gemeinsame Ziel, die CO2-Einsparung.“ Auch die Springer Politik nehme dieses Thema in vielen Punkten ernst. Etwa indem es eine Stelle für die Klimaschutzmanagerin und große Veranstaltungen wie den Klimaschutztag gibt. Gallas: „Große Teile der Wärmeversorgung werden auf die nachwachsenden Brennstoffe Holz oder Biogas umgestellt. Die damit verbundenen Straßensperrungen, Umleitungen und Verluste waren für viele Springer kaum noch erträglich. Aber wir nehmen das mehr oder weniger zähneknirschend hin, weil wir damit einen bescheidenen Beitrag leisten können, die Erderwärmung zu begrenzen.“

Wenn man sich all das vor Augen führe, passe die jetzige Diskussion um die Wertstoffhofverlegung in einen Stadtteil nicht, meint der Naturschutzbeauftragte, der vielen Springern als Stadtförster bekannt ist. „Wir würden mit der Pkw-Anlieferung von Wertstoffen eine CO2-Karawane durch den Wald am Saupark und durch die Lange Straße in Gang setzen, nur weil in Eldagsen gerade ein passendes Grundstück frei ist.“ Und das alles möglicherweise für Jahrzehnte.

Die Standortentscheidung sei eine typische Abwägung aller Vor- und Nachteile. „Der Stadtrat, die Region und die Abfallwirtschaft Region Hannover, kurz Aha, machen es sich bestimmt nicht leicht damit“, sagt Gallas. „Aber wenn wir schon so viele Belastungen für dem Klimaschutz tragen, sollten wir dieses Thema bei der Standortwahl des Wertstoffhofes nicht einfach unter den Tisch kehren.“

Von Marita Scheffler