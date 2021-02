Eldagsen

Die befürchteten Verkehrsprobleme sehe man nicht.Wir wollen den Wertstoffhof unbedingt haben – und werden auch nicht klein beigeben“, betont Kathrin Solle, Vorsitzende der Eldagser CDU. Dabei gehe es nicht darum, die Einrichtung um jeden Preis in den Ort zu holen – sondern darum, die Lösung umzusetzen, die auch Entsorger Aha bevorzuge.

Solle hält den Umzug für eine „Win-Win-Situation“, sagt sie. In Eldagsen sei es möglich, einen vollwertigen Hof zu bauen – mit zwei Zufahrten. So vermeide man nicht nur eine Schließung während der Arbeiten, sondern auch während der Containerleerungen. Gleichzeitig gebe es in Springe auf dem alten Gelände die Möglichkeit, dem Bauhof mehr Platz zu schaffen, womöglich auch den geplanten Neubau des Betriebsgebäudes dort umzusetzen: „Da passen momentan noch nicht mal die Fahrzeuge in die Hallen“, weiß Solle. Vor dem Winterdiensteinsatz müssten die Mitarbeiter erst mal ihre eigenen Fahrzeuge freikratzen.

Das Verkehrsproblem ist aus Solles Sicht keines: Zwar muss jeder, der künftig etwa aus Springe oder Völksen zum Wertstoffhof wollte, einmal durch Eldagsen fahren, um zum Gewerbegebiet zu gelangen.

Solle weiß das – nach ihrer Rechnung verstärke das den Verkehr unter dem Strich jedoch nicht: Zum Einen falle dafür der Verkehr aus Richtung Gestorf und Alferde weg. Wer bislang von dort nach Springe zum Wertstoffhof gelangen wolle, müsse nun nicht mehr durch den gesamt Ort fahren. Gleichzeitig habe man bereits errechnet, dass nach dem ebenfalls geplanten Wegzug von Regiobus etwa 200 Busse weniger am Tag durch Eldagsen rollen würden.

Verärgert zeigt sich Solle über das Argument, Eldagsen habe durch die Stadtsanierung bereits viel Fördergeld erhalten und solle nicht auch noch den Wertstoffhof bekommen. Zum Einen habe es auch anderen Stadtteilen freigestanden, sich um eine Beteiligung an der Stadtsanierung zu bemühen. Zum anderen sei der Wertstoffhof eben nicht nur für Eldagsen da, sondern für alle. Schaue man sich das gesamte Springer Stadtgebiet an, liege Eldagsen recht zentral.

Die Kernstadt-CDU hatte bereits Anfang Februar einen Antrag eingebracht, die Pläne zu kippen und den Wertstoffhof in Springe zu halten. Es gelte, den bestehenden Standort zu sanieren oder in der Kernstadt als größten Ortsteil eine neue geeignete Fläche zu finden. Durch die längere Anreise nach Eldagsen bestehe „die Gefahr, dass Wertstoffe nicht ordnungsgemäß, sondern wild in der Landschaft entsorgt werden“.

Die Aha will bis Ende des Jahres sowohl den Umzug nach Eldagsen als auch eine großflächige Erweiterung des Wertstoffhofs in Springe genauer prüfen.

Von Christian Zett