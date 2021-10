Eldagsen

Die Werbegemeinschaft Eldagsen wagt nach der Corona-Zwangspause wieder erste Planungen, berichtet der Vorsitzende Christian Hagemann. Nachdem etwa eineinhalb Jahre keine größeren Aktionen möglich waren, soll am Freitag, 5. November, wieder ein Late-Night-Shopping angeboten werden.

Bis 22 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, ihre Einkäufe an der Langen Straße zu erledigen und durch die Geschäfte zu schlendern, kündigt Hagemann an. Die Genehmigung vom Ordnungsamt liegt bereits vor. In den Läden gilt die 2-G- oder 3-G-Regelung. Draußen wird ebenfalls ein Programm angeboten – dort gelten dann ebenfalls die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln sowie eine Maskenpflicht.

Vor Geschäften leuchten Laternen

Mit dabei sind Augenoptik Hagemann, Modehaus Rollwage, Antiquitätenhändler Axel Schlaf, HPU-Bauelemente, die DRK-Sozialstation sowie erstmals das Antiquitätengeschäft Männer, Möbel und Motoren. Vor den teilnehmenden Geschäften leuchtet jeweils eine Laterne. Die Werbegemeinschaft wird eine Holzbude aufbauen, um Bier vom Fass, Kakao für die Kinder und andere Getränke zu verkaufen. Der Hof Janz ist ebenfalls mit einem Stand vertreten. Außerdem wird Bratwurst angeboten und eine Feuerschale aufgebaut.

„Endlich kann es wieder losgehen“, freut sich Hagemann. Weil der Laternenumzug, der an diesem Tag normalerweise stattfindet, abgesagt wurde, habe vielleicht der eine oder andere Lust, die Laternen beim Late-Night-Shopping mit der Familie durch die Stadt zu tragen, so Hagemann. „Wir würden uns freuen.“

Grünkohlessen am 13. November

Für die Mitglieder der Werbegemeinschaft wird am Sonnabend, 13. November, auch wieder ein Grünkohlessen angeboten. Um 16 Uhr beginnt an dem Tag die Wanderung, ab 18 Uhr wird im Ratskeller in Eldagsen gegessen. Entweder dort oder direkt bei Hagemann ist im Vorfeld eine Anmeldung notwendig. Die Jahresversammlung der Werbegemeinschaft soll voraussichtlich im Februar oder März nachgeholt werden.

Gleichzeitig laufen bereits die Vorbereitungen für das Honigkuchen-Senf-Fest, das am 29. Mai 2022 wieder stattfinden soll, sagt Hagemann. „Die Anfragen sind da.“ In die finale Phase geht es dann ab Januar. Coronabedingt war die Großveranstaltung in Eldagsen seit Pandemiebeginn ins Wasser gefallen. Für 2022 ist Hagemann aber nun optimistisch. Anmeldungen sind ab sofort online auf der Seite märkteundfestespringe.de möglich.

Schon 25 Anmeldungen für Garagenflohmarkt

Ebenfalls der Pandemie zum Opfer gefallen war der Garagenflohmarkt, der bereits zweimal abgesagt werden musste. Einen neuen Anlauf möchte die Werbegemeinschaft Eldagsen nun am 26. und 27. März nehmen. Mehr als 25 Anmeldungen liegen vor.

Per Rundschreiben wurden die Mitglieder jetzt über den Neustart der Werbegemeinschaft informiert. „Eineinhalb Jahre war nichts möglich, alles wurde ausgebremst.“ Umso größer sei die Freude jetzt auf die kommenden und geplanten Veranstaltungen, sagt Hagemann.

Von Saskia Helmbrecht