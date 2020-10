Springe

Die Volkshochschule (VHS) Calenberger Land versteht sich als Bildungseinrichtung, sagt Verbandsgeschäftsführer Kersten Prasuhn. Daher geht das Team davon aus, dass die VHS – genauso wie die Schulen – geöffnet bleibt. „Auch wenn die Erwachsenenbildung nicht explizit erwähnt wird. Da gibt es natürlich Zuordnungsprobleme.“ Die meisten Kurse finden vor Ort statt. Dafür hatten die Mitarbeiter ein Hygienekonzept entwickelt, das weiterhin umgesetzt werde, so Prasuhn.

Und was ist mit Musikschulen? Auch in Springe würde man die Musikschule zu einer Bildungseinrichtung zuordnen, sagt Heike Achmus. „Aber wir warten noch auf die genaue Verordnung aus Niedersachsen, und können daher noch nichts mit Sicherheit sagen.“ Vom Landesverband der Musikschulen habe es am Donnerstag keinen Hinweis auf eine Schließung gegeben.

Anzeige

Kultur, Freizeit oder Bildung?

Verunsicherung herrscht auch in der Stadtbibliothek. Zählt die Bücherei zu Kultur, zu Freizeit oder doch zu Bildung? „Die Diskussion tobt“, sagt Leiter Tibor Maxam. „Ich persönlich gehe davon aus, dass wir geöffnet bleiben, natürlich unter den aktuell geltenden Beschränkungen.“ Auf Instagram werde er die Besucher in den kommenden Tagen auf dem Laufenden halten.

Bis Sonntag wird noch getanzt

Während diese drei Einrichtungen voraussichtlich geöffnet bleiben können, wird die Tanzschule Jendrock ab Montag schließen. In erster Linie gilt sie als Indoor-Sport-Einrichtung, mit einer Mischung aus Gastronomie und Kultur, ordnet Inhaber Olaf Jendrock ein. Bis einschließlich Sonntagabend bleibt die Schule geöffnet. „Dass es nun so schnell gehen wird und der Lockdown einen Monat dauern soll, damit haben wir nicht gerechnet.“ Bereits seit acht Monaten können wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen mehr stattfinden. „Wir hoffen daher auf die versprochenen staatlichen Hilfen.“

Auch im Hallenbad Springe werden die Besucher ab Montag erneut vor geschlossenen Türen stehen. Die Grundreinigung, die sonst im Dezember stattfindet, hatte das Team wegen des ersten Lockdowns bereits auf Juni vorgezogen, sagt Jörg Michalik von den Stadtwerken. „Natürlich sind die Mitarbeiter nicht erfreut; es ist eine schwierige Situation.“ Bereits im Frühjahr gab es wegen der coronabedingten Schließung erheblich weniger Einnahmen, sagt Michallik. „Wir hoffen daher, dass der Lockdown im November abgeschlossen sein wird. Sobald es erlaubt ist, werden wir sofort wieder öffnen“, kündigt er an. Ein Blick auf die aktuell hohen Zahlen stimmen ihn allerdings derzeit nicht sehr zuversichtlich.

Tattoostudio: Gut gewirtschaftet

Ebenfalls von den neuen Corona-Beschlüssen betroffen ist das Tattoo-Studio „La Onda Ink“ in Springe. Inhaber Marcel Ulrich ist geteilter Meinung. „Wir arbeiten seit Jahren nach einem Hygienekonzept. In den letzten Monaten ist mir kein Corona-Fall in einem Studio bekannt. Aber natürlich haben wir gerade insgesamt hohe Fallzahlen“, sagt Ulrich. Die Schließung trifft ihn aber nicht unvorbereitet, er habe bereits mit einer zweiten Welle gerechnet und daher genau gewirtschaftet, um die vierwöchige Schließzeit überstehen zu können. „Mir tun alle leid, die sich vielleicht gerade so vom letzten Lockdown erholt haben. Wirtschaftlich ist es bitter, aber es ist, wie es ist - da müssen wir jetzt durch.“ Er hofft, dass die zugesagten Mittel zur Unterstützung fließen werden. Auf die Soforthilfen habe er damals keinen Anspruch gehabt. Im Mai hatte Ulrich bereits geklagt, mit dem Ziel, sein Tattoo-Studio wieder für den Publikumsverkehr öffnen zu dürfen. Diesen Weg will er jetzt voraussichtlich nicht noch einmal gehen. „Andere Studios wollen aber vor dem Verwaltungsgericht klagen“, hat Ulrich gestern von Kollegen erfahren. „Ich persönlich halte das für verfrüht.“

Schließen müssen ab Montag auch die Fitnessstudios. „Wir haben ein so gutes Hygienekonzept, bei uns hat sich bestimmt keine angesteckt“, sagt Jennifer Koch vom Pro-Vita an der Bahnhofstraße. Sie verlängert bis zum Lockdown ihre Öffnungszeiten und hat so viele Kurse wie möglich aufs Wochenende vorverlegt. Jetzt sammelt sie die E-Mail-adressen ihrer Kunden, um Online-Kurse anbieten zu können. „Es ist uns wichtig, dass wir mit den Leuten in Kontakt bleiben und dass sie weiter Sport treiben können“, sagt Koch, die wie beim ersten Lockdown auch wieder einen Einkaufsservice für ältere Kunden anbieten will. „Wir sind auch auf die Solidarität unserer Mitglieder angewiesen“, sagt sie, „denn auf die Soforthilfen vom Staat vertraue ich nicht.“

TGV beendet Sportjahr vorzeitig

Auch die Amateursportvereine müssen eine erneute Pause einlegen. Der TGV Springe stellt den Sportbetrieb sogar gleich für den Rest des Jahres ein. „Wir haben beschlossen, nicht bis Ende November abzuwarten, sondern machen gleich bis zum Ende der Weihnachtsferien Pause. Dann sehen wir weiter“, sagt der TGV-Vorsitzende Detlef Richter. Die Gesundheit der Mitglieder gehe vor, „wir haben wegen der Pandemie keine Existenzsorgen“.

Feuerwehr stellt Übungsdienst ein

Auch die Feuerwehrenim Springer Stadtgebiet haben ihren Übungsbetrieb wegen der steigenden Corona-Fälle eingestellt, sagt Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe. „Der Brandschutz ist aber gesichert.“

Nach einem Vorstoß aus Lehrte und Langenhagen hatten sich die Feuerwehren in der Region ausgetauscht. Dabei wurde ein Stufenplan entwickelt, der sich nach den jeweiligen Inzidenzwerten richtet. Stufe null wäre der komplette Lockdown, Springe befindet sich auf Stufe 1. Die besagt, dass neben dem kompletten Einsatzgeschehen nur dringliche Dienstbesprechungen und Theorieunterricht unter den aktuell geltenden Hygienevorgaben und möglichst unter freiem Himmel stattfinden dürfen. Die Mitglieder tauschen sich ansonsten per Videokonferenz oder Telefon aus.

Zudem werden die Fahrzeuge und Geräte von den Ehrenamtlichen gewartet, um einsatzbereit zu bleiben, sagt Tschöpe. Theorieunterricht sei aus seiner Sicht aktuell nicht sinnvoll, weil die Feuerwehr vor allem an den Geräten arbeiten muss. Die Schulungen an den neuen Autos unter Corona-Bedingungen seien bereits über die Bühne gegangen. „Es gibt kein Gerät, das keiner kennt“, betont Tschöpe. Nach jeder Schulung seien die Fahrzeuge umfangreich desinfiziert worden.

Über den Sommer, als die Corona-Fallzahlen niedrig waren, hatte die Feuerwehr noch eine Truppmannausbildung angeboten, an der mehr als 30 Freiwillige teilgenommen hatten. „Das hat sehr gut geklappt“, zieht Tschöpe Bilanz. Für die Ausbildung hatte die Feuerwehr eigene Prüfer und Ausbilder eingesetzt und die Teilnahme auf das Springer Stadtgebiet begrenzt – und Pattensen dieses Mal nicht berücksichtigt. Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, habe auch die Dienstversammlung nur im engsten Kreis und nicht öffentlich stattgefunden. „Wir sind sehr vorsichtig, weil wir einsatzbereit bleiben müssen.“ Tschöpe hofft nun auf den Impfstoff und darauf, dass auch die Feuerwehr, die als systemrelevant eingestuft wurde, „bei einer Impfung vorne dabei sein wird“. Die Feuerwehr stimme sich aktuell eng mit der Stadtverwaltung Springe ab. sah

Von Saskia Helmbrechtund Jan-Erik Bertram