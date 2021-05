Wenn der Esstisch zum Corona-Testlabor wird

Springe

Tests für alle: Seit wenigen Tagen gibt es in Drogerien und Supermärkten für nur wenige Euro Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch. Volontärin Patricia Szabo wagte den Selbstversuch und berichtet, wie es ist, ohne einen Arzt oder eine medizinische Ausbildung einen Corona-Selbsttest durchzuführen.

Noch gibt es in Springe kein Zentrum, um sich dort einmal wöchentlich kostenlos auf Corona testen zu lassen. Am 15. März veröffentlichte die Ärztekammer Niedersachsen eine Liste von Arztpraxen, die Corona-Schnelltests anbieten.

Tests waren schnell ausverkauft

Noch schneller kann es über den Einzelhandel gehen, wo die Tests schon für wenige Euro erhältlich sind – sofern man – wie ich – Glück hat, dort eines der begehrten Sets zu bekommen. Bereits am vergangenen Sonnabend verkaufte Rossmann in der Fünfhausenstraße Testkits für Laien: „Sie waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft“, berichtet eine Mitarbeiterin auf Nachfrage. Wann neue Tests nachgeliefert werden würden, wisse sie aber nicht – nur dass früher oder später Nachschub komme: „Rossmann hat eine Großbestellung aufgegeben.“ Um möglichst vielen Kunden die Chance zu geben, einen der Tests zu ergattern, werde künftig die Abgabemenge auf vier Stück pro Haushalt eingeschränkt.

Der Test selbst ist einfach durchzuführen. Nur den langen Wattetupfer in die Nase zu stecken, um den Abstrich zu nehmen, kostet Überwindung. Unangenehm ist es nicht, nur etwas befremdlich und kitzelt ein wenig.

Nach dem Abstrich wird das Wattestäbchen für wenige Sekunden in den beigefügten Extraktionspuffer getaucht: Das ist eine Flüssigkeit, die die DNA des Virus isoliert. Anschließend wird die Lösung auf den Teststreifen aufgetragen. Ab jetzt heißt es: 15 Minuten warten und Tee trinken. Oder Kaffee. Ich erwische mich dabei, wie meine Gedanken abschweifen: Was, wenn der Test doch positiv ausfällt?

Aber so weit kommt es nicht. Er ist negativ. Ich bin erleichtert. Erkennen kann ich das Ergebnis gut: Eine rote Linie bedeutet nicht nur, dass der Test richtig angewendet wurde. Sondern auch, dass man relativ sicher sein kann, dass man nicht ansteckend ist. Zeigt der Test zwei Linien, liegt höchstwahrscheinlich eine Covid-19-Infektion vor. In diesem Fall sollte sich der Getestete entweder an den Hausarzt oder an das Gesundheitsamt wenden – und sich erst mal isolieren.

Umgang mit dem Testergebnis

Laut Hersteller liegt die Sensitivität des Tests bei 95 Prozent. Das bedeutet aber auch, dass es in wenigen Fällen zu falsch positiven Testungen kommen kann. Wichtig zu wissen: Das Testergebnis ist lediglich eine Momentaufnahme und bedeutet, dass man mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit an diesem Tag nicht infektiös ist. Nicht aber, dass man es auch noch in zwei Tagen ist oder gar in einer Woche.

Könnte der Schnelltest also der von der Politik und Medien oft zitierte „game changer“ sein, so lange die Zeit des Impfstoffmangels überbrückt werden muss?

Ein Stück Sicherheit

Auf jeden Fall könnten häufige Testungen ein Stück Sicherheit bieten und unter Umständen das Infektionsgeschehen verlangsamen, weil auch symptomlose, aber hochinfektiöse Infizierte schneller aufgespürt und isoliert werden könnten. Ein ultimativer Türöffner oder gar ein Freifahrtschein ist das Ergebnis keineswegs – und entbindet auch niemanden von den geltenden Schutzmaßnahmen wie der Maskenpflicht oder den Abstandsregeln.

Fazit: Der Test ist nach einem kurzen Studium der Anleitung für jeden einfach zu machen. Und ich werde auch in der Zukunft regelmäßig zu den Testsets greifen, denn es gibt mit ein wenig Sicherheit in dieser unsicheren Zeit.

Von Patricia Szabo