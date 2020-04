Weil: Land wird nicht für Straßen zahlen

Springe/Hannover

Sowohl die beiden heimischen Bürgerinitiativen, deren Aktivitäten wegen der Corona-Krise momentan auf Eis liegen, als auch Teile der Politik hatten immer wieder die Hoffnung geäußert, das Land möge die Straßenausbaubeiträge grundsätzlich abschaffen, die finanziellen Ausfälle der Kommunen übernehmen – und so Frieden in den Streit bringen, der so oder ähnlich nicht nur in Springe tobt.

„Keine fünfte Variante“

Doch Weil sieht diesen Schritt nicht: „Eine fünfte Variante wird nicht zur Verfügung stehen“, sagt er. Neben den wiederkehrenden Beiträgen, die Springe nutzt, gibt es auch das bisherige System der Straßenausbaubeiträge, die nur die direkten Anlieger zahlen. Variante drei und vier bezeichnet die Abschaffung der Beiträge – entweder mit oder ohne paralleler Grundsteuererhöhung als Ausgleich.

Anzeige

Weil weiß um Schwierigkeiten

Der Schritt der Abschaffung, räumt Weil ein, steht nicht jedem zur Verfügung: „Keine Beiträge zu erheben, muss man sich als Kommune leisten können.“ In Springe hatte Bürgermeister Christian Springfeld die Grundsteuerlösung ins Spiel gebracht, um so zumindest den Wertverlust in der Bilanz auszugleichen. Die Straßensanierungen selbst will der Bürgermeister aus der Stadtkasse oder über Kredite finanzieren. CDU und SPD im Rat setzten die wiederkehrenden Beiträge durch: Sie verweisen auf die größere Gerechtigkeit dieses Systems, weil es die Last auf mehr Schultern verteilt, Mieter verschont und auch Organisationen wie Kirchen und die Stadt selbst nicht außen vor lässt. Außerdem geht es beiden Fraktionen um die hohen Ausgaben, die für diverse Bauprojekte auf Springe zukommen.

Politik vor Ort muss entscheiden

Weil sagte, die so getroffene Entscheidung durch die Politik sei Teil der kommunalen Selbstverwaltung: „Man hat die Möglichkeit, Dinge vor Ort in den Kommunen zu regeln – aber man hat auch die Unannehmlichkeiten. Das ist kein Rosinenpicken.“ Die Politik vor Ort, findet Weil, dürfe Entscheidungen treffen – und müsse sich dann auch erklären: „So funktioniert die Selbstverwaltung: Es finden Wahlen statt, dann sitzen Vertreter der Bürger im Rat und müssen dann auch entscheiden.“

In Springe hat sich inzwischen neben der Ratsopposition, die sich auf Springfelds Seite schlug, eine größere Bürgerbewegung gegen die wiederkehrenden Beiträge entwickelt: Zwei Initiativen organisieren Treffen, tauschen Tipps aus – und haben vor allem ein Bürgerbegehren angeschoben, mit dem alle Bauprojekte, die wiederkehrende Beiträge auslösen, auf Eis liegen würden. Durch die Corona-Krise pausiert das Vorhaben – man wolle jedoch bald weitermachen, heißt es von den Initiativen.

Weil weiß um die Debatte, die bei den bisherigen Beiträgen, bei der nur die Anlieger einer Straße zahlen, ebenfalls emotional geführt wird: „Das Thema ist nicht neu. Das hatte ich schon als Stadtkämmerer von Hannover vor 23 Jahren. Und bei den Betroffenen war das verständlicherweise noch nie populär.“

Wie sich eine Kommune aufstelle, müsse man vor Ort abwägen, so Weil: „Es ist eine Gerechtigkeitsfrage, wie groß der Kreis derer sein soll, die zahlen. Die wiederkehrenden Beiträge sind ein Mittelweg, den Springe nun als eine der ersten Kommunen gewählt hat und damit in einer besonderen Situation ist.“

ppp

Dass in Springe beide Seiten darauf hoffen, dass das Land aushelfen könnte, kann der Ministerpräsident zwar nachvollziehen. „Natürlich finden es alle gut, wenn etwas Unangenehmes von Dritten gezahlt und geregelt wird. Nur nicht der Dritte – und das ist hier das Land.“ Das habe genau wie die Kommunen eben nicht unendlich viel Geld: „Wer das fordert, muss auch sagen, an welcher Stelle wir stattdessen kürzen sollen. Das ist eine Frage von Prioritäten und Nachrangigkeiten.“

Weil sieht auch mögliche Konsequenzen kritisch, sollte das Land Kosten übernehmen. Das aktuelle System sei für ihn „eine natürliche Bremse. Ich bin mir sicher, dass die Instandhaltungswünsche in die Höhe schießen würden, wenn das Geld dafür vom Land kommen müsste.“ Soll heißen: Wenn jemand anders zahlt, spielen die Kosten womöglich plötzlich eine kleinere Rolle.

Von Christian Zett