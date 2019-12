Weihnachtszauber kann Aussteller überzeugen – am Sonnabend

Springe

Weihnachtsmarktinitiator Bastian Reinhardt lief am Sonntag mit Säge und Akkuschrauber über den Platz: Am Stand des neunten Jahrgangs des Otto-Hahn-Gymnasiums zog der Wind so scharf durch die Holzhütte, dass die Crêpes, die die jungen Leute anboten, nicht so recht gelingen wollten. Reinhardt sorgte für Abhilfe, indem er den Schülern rasch einen hölzernen Windschutz zusammenzimmerte.

Das Wetter kann sich bekanntlich niemand aussuchen. Reinhardt zog dennoch eine positive Bilanz: „Am Sonnabend war der Markt wirklich gut besucht. Besonders gut angekommen ist, dass die Buden ein wenig näher zusammenstehen“, sagte er. Die Einschätzung teilte Thomas Niedergesäß, der an seinem Stand den legendären Wisentglühwein anbot. „Als es am Sonnabend anfing zu dämmern, wurde es schlagartig voll. Wir waren zum Glück zu dritt an unserem Stand, sonst hätten wir den Andrang gar nicht bewältigen können“, erinnerte er sich. Nico Seifert, der nebenan Wildbratwurst, Schmalz und Kartoffelsuppe verkaufte, räumte ein, dass es am Sonntag „ein bisschen schleppend“ angelaufen sei. Mit dem Sonnabend zeigte er sich aber zufrieden. Bunt gemischt war das Bühnenprogramm. Dazu gehörten unter anderem die Auftritte des Musikzugs und des Spielmannzugs aus Springe, der Band der Kreuzkirche Hannover sowie Rockiges von German Tyler & Friends, die sowohl mit gecoverten als auch selbst geschriebenen Songs für gute Partystimmung beim Publikum sorgten.

An den Ständen ließen sich das eine oder andere Geschenk oder Weihnachtsdeko finden und sogar ein Weihnachtsbaum erwerben. Leider lief der Verkauf laut den beiden Verkäufern Ibo Durmus und Denis Reich, die ihren Stand mit 180 Tannen bestückt hatten, „eher schleppend“ – im Gegensatz zum Glühwein, der gerade am Sonnabend in Mengen bestellt wurde.

Neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm am Sonnabend waren auf dem Platz auch Anna, Elsa und Olaf aus „Die Eiskönigin“ unterwegs, was besonders junge Besucher erfreute, sodass diese es sich nicht nehmen ließen, das Märchentrio auf Schritt und Tritt zu verfolgen und für Fotos zu posen. In den Kostümen steckten Juliane, Pauline und Tobias, die am Stand der Kreuzkirche mit Kindern bastelten.

Trotz des Wetters zog der Markt sogar Besucher aus Hannover an: Carina Gemeinhardt und Thora Mrosowsky waren der Einladung ihrer Freundin Franziska Pinther gefolgt. Sie haben es nicht bereut: „Süß. Man hat viel Platz, und der Glühwein schmeckt.“

Von Particia Szabo und Ralf T. Mischer