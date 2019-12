Vier Adventsveranstaltungen sorgten am Sonnabend und Sonntag im Stadtgebiet für vorweihnachtliche Atmosphäre. Während sich in Holtensen die Besucher um eine knisternde Feuerschale versammelten, wurden in Bennigsen Vierbeiner mit selbst gebackenen Keksen belohnt. In Altenhagen I angelten Kinder hingegen Gummienten, während in Lüdersen die Bergbühne für Lacher sorgte.