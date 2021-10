Springe - Was bedeutet ein Abiturangebot in Bad Münder für das OHG in Springe?

Im Springer Rathaus beobachtet man die Pläne, in Bad Münder eine gymnasiale Oberstufe einzurichten, erst einmal zurückhaltend. Die Auswirkungen auf die Sanierungspläne für das Otto-Hahn-Gymnasium? Unklar.