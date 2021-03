Springe

„Wir werden weiter wachsen und Flächen versiegeln“, sagt Klostermann. „Leider“, fügt er hinzu. Die Bebauung dehne sich dorthin aus, „wo Platz ist und der geringste Widerstand, also in der Regel auf landwirtschaftlichen Flächen am Ortsrand“, sagt der Bauchef. Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, warnte daher vor einigen Wochen vor immer mehr „Donut-Dörfern“, die am Rand aufgebläht und im Kern hohl sind. Das Problem „sehe ich in Springe so noch nicht“, sagt Klostermann. Einige Baugebiete sind allerdings in Planung: an der Schille in Bennigsen etwa, der Klosterstraße in Eldagsen, der Hamelner Straße in Springe.

Alles Neubaugebiete, die erschlossen werden müssen, für die Kanäle und Regenrückhaltebecken gebaut und geschützte Tierarten umgesiedelt werden müssen. Das treibt die Kosten in die Höhe. Wegen der Zinssituation am Finanzmarkt boome die Bauindustrie dennoch: „Eine Immobilie ist im Moment die sicherste Geldanlage“, sagt Klostermann.

Günstiger wäre es, nachzuverdichten, also bereits erschlossene Baulücken oder Brachflächen zu bebauen. Der Trend dazu sei insbesondere in der Kernstadt deutlich erkennbar, so Klostermann. So sind in den vergangenen Jahren tatsächlich etliche Gebäude neu entstanden, vor allem Mehrfamilienhäuser, „was auch dem Bedarf für Springe gemäß dem Wohnraumversorgungskonzept der Region entspricht“, sagt Klostermann. Auch hier sind weitere Projekte in Springe in Planung. „Eine Nachverdichtung führt aber auch zu einer erheblichen Veränderung des Stadtbildes und erhöht das Verkehrsaufkommen“, sagt Klostermann, der bedauert, dass der Bauverwaltung kein Budget zur Verfügung steht, um Eigentümer bei der Sanierung ihrer Fassaden zu unterstützen.

Beim nachhaltigen Umgang mit Flächen habe „die Stadt natürlich Vorbildwirkung“. So sind die Baulücken bei der Stadt erfasst. 241 sind aufgelistet, 125 davon sofort bebaubar. Das Problem: Die Stadt kann sie nicht vermarkten, „weil sie nicht uns, sondern Privatleuten gehören“, sagt Klostermann, der bedauert, dass die Verkaufsbereitschaft nicht sehr hoch sei.

Von Jan-Erik Bertram