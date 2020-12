Warten auf die Impfung in Springe

Springe

Die ersten Menschen in Deutschland wurden mittlerweile gegen das Coronavirus geimpft. Wann die ersten Impfungen in Springe durchgeführt werden, steht noch in den Sternen. Die Vorbereitungen in den Alten- und Pflegeheimen – hier wird in jedem Fall zuerst geimpft – laufen aber auf Hochtouren.

„Wir müssen jetzt bei Personal und Bewohnern in unserer Einrichtung und gegebenenfalls bei den gesetzlichen Betreuern erfragen, wer sich durch ein mobiles Team vor Ort impfen lassen möchte“, beschreibt Marcus Hoffmann, der Leiter des Alten- und Pflegeheims Am Deisterhang in Völksen das Prozedere. Die Aufklärungsbögen und Formulare zur Abfrage von Vorerkrankungen seien an die Bewohner oder deren Angehörige beziehungsweise Betreuer weitergeleitet worden. Sie müssen unterschrieben werden. „Diese unterschriebenen Dokumente sammeln wir jetzt nach und nach wieder ein“, so Hoffmann. Alle zu impfenden Personen würden dann dem Impfzentrum gemeldet.

„Es ist ein relativ großer Papierkrieg“, sagt Eike Schmedes, Geschäftsführer der Führer-Gruppe, die die Alte Molkerei in Altenhagen I betreibt. Zudem gelte es, „die Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass sie sich die Entscheidung, ob sie sich impfen lassen, nicht leicht machen – sie gehören schließlich zu den Privilegierten, die früh geimpft werden“.

Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, sei aber bislang durchwachsen – bei Mitarbeitern wie Bewohnern. Am Deisterhang sei sie hoch, sagt Hoffmann: „Im Moment wissen wir von einem Bewohner, der sich nicht impfen lassen möchte.“

Auch das Mediterra-Pflegeheim in Springe hat die Abfragebögen bereits weitergeleitet. „Wir stehen bereit und könnten starten“, sagt Heimleiterin Anne Löscher-Müller, die aber ebenfalls noch auf den Termin wartet. Die Bereitschaft, sich die Spritze mit dem Vakzin setzen zu lassen, sei auch im Mediterra hoch, so Löscher-Müller: „Etwa 90 Prozent wollen sich impfen lassen.“

Das gemeinsame Impfzentrum (GIZ) von Stadt und Region Hannover auf dem Messegelände wird federführend von der Berufsfeuerwehr der Stadt Hannover betrieben. „Unsere organisatorischen und personellen Planungen sind auf einen Impfstart mit mobilen Teams in Alten- und Pflegeheimen in der ersten Januarwoche ausgerichtet“, sagt Feuerwehr-Sprecher Michael Hintz der Zeitung. Am 4. Januar solle es losgehen.

Vier mobile Impfteams sind dann im Einsatz, so Hintz – das entspreche den Vorgaben des Landes. Welche Einrichtungen zuerst Besuch von den mobilen Impfteams bekommen, lege das GIZ in Absprache mit Region, Stadt und dem Sozialministerium fest. Heime mit einem hohen Anteil an Demenzpatienten würden bevorzugt behandelt, so Hintz. Wann in Springe erste Impfungen durchgeführt werden „kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht beantworten“: Bis 30. Dezember werden Meldungen gesammelt.

Der erste in der EU zugelassene Impfstoff von Biontech/ Pfizer erfordert zwei Spritzen, die im Abstand von drei Wochen gesetzt werden müssen. Daher reichen die 127 000 Impfdosen, die Niedersachsen bis Jahresende erhalten soll, zunächst für etwa 63 000 Personen. Erste Landkreise haben bereits mit den Impfungen begonnen. Zunächst seien nur die mobilen Teams im Einsatz. Die 50 Impfzentren werden erst in einem nächsten Schritt im Laufe des Januars ihren Betrieb aufnehmen, so Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung. „Aus diesem Grund ist es für Bürgerinnen und Bürger auch noch nicht möglich, einen Impftermin über die Impfhotline des Landes zu vereinbaren. Die Landesregierung wird den Start rechtzeitig und mit einem zeitlichen Vorlauf kommunizieren und bittet hier noch um ein wenig Geduld.“

Von Jan-Erik Bertram