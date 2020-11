Auf ihre Weihnachtsfeier müssen die Mitarbeiter der Firma „Dach und Fachwerk“ in Gestorf in diesem Jahr verzichten. Ihre Chefs Gerd Schneider und Jörg Depenbrock wollen ihnen in der Adventszeit dennoch eine Freude machen: 104 WIR-Gutscheine holten sie sich gestern bei Stadtmanagerin Anike Molgedey ab, die auf Nachahmer hofft.