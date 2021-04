Völksen

„Früher war das eine 1A-Lage“, sagt Renate Grupe. Gute Verkehrsanbindung, ein Blick bis nach Springe auf der einen und Eldagsen auf der anderen Seite. Genau am Rande des Deisters. „Jetzt ist die Lage eher 6B. Wenn überhaupt.“ Ihre Sätze sind kurz, trotzdem muss sie Pausen machen, wenn sie gehört werden will. Fünf Fahrbahnen führen genau an ihrem Haus mit dem kleinen Garten vorbei.

Seit zwölf Jahren kämpft Grupe für lärmmindernde Maßnahmen. Am 22. April steht der dritte Gerichtstermin an, dieses Mal vor dem Verwaltungsgericht Hannover. Grupe klagt gegen die Stadt Springe, der sie „Untätigkeit“ vorwirft. Ihr Hauptziel ist ein verschärftes Tempolimit auf der B 217.

Forderung: Tempo müsste auf 60 gedrosselt werden

Damit der Geräuschpegel auf ein erträgliches Maß sinkt, müsste die Höchstgeschwindigkeit in der Kurve in Völksen, in der aktuell Tempo 80 gilt, tagsüber auf 70 gedrosselt werden, nachts sogar auf 60, meinen Grupe und ihr Anwalt Wolfram Sedlak. Ein Argument: Die Häuser liegen so dicht an der Fahrbahn, dass der Streckenabschnitt eigentlich „innerörtlich“ sei.

Bei geöffnetem Fenster zu schlafen bezeichnet Grupe als unmöglich. Die Psychotherapeutin pendelt regelmäßig zwischen Berlin und Völksen. Vor allem Lastwagen und Motorräder seien kaum zu ertragen. Aber auch der allgemeine, tägliche Verkehr auf der Bundesstraße nimmt zu.

1965 war die B 217 noch zweispurig

Als ihre Eltern 1965 das Haus bauten, war die B 217 noch zweispurig. 2002 verschärfte sich die Lage: Eine Böschung fiel dem neuen Fahrradweg zum Opfer. Als Ersatz gab es eine Lärmschutzwand, „die war aber schon damals mit 1,80 Meter eigentlich zu niedrig. Und mittlerweile müsste sie erneuert werden“, sagt Grupe.

Um die Sicht von der Straße An der Badeanstalt auf die Bundesstraße zu verbessern und Radfahrer zu schützen, wurde in späteren Jahren eine Baumreihe mit kleinem Wall ausgedünnt. Als Kompromiss entstand an Grupes Haus ein Hochbord, „das leider genau so angelegt wurde, dass der Schall genau auf unser Grundstück geleitet wird“, ärgert sich die Völksenerin bis heute.

Etwa 100 Betroffene hat Grupes Anwalt in Völksen ausgemacht. Vor Gericht steht die Psychotherapeutin aber alleine da: „Leider zieht bislang niemand mit.“

Von Marita Scheffler