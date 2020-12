Wenn die Leute nicht zum Weihnachtsmarkt gehen können, dann kommt der Weihnachtsmarkt eben zu ihnen nach Hause. Das ist die Idee hinter dem „Weihnachtsmarkt to go“ in Völksen. Am Wochenende wurden 300 Beutel gepackt mit allem drin, was einen Weihnachtsmarkt ausmacht.