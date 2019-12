Bahn-Schallschutz: Ortsrat will es leiser haben

Völksen

Einigkeit herrscht im Völksener Ortsrat beim Thema Lärmschutzwände entlang der Bahnlinie: Geschlossen haben sich die Kommunalpolitiker während ihrer Sitzung am Dienstagabend für den Schallschutz ausgesprochen, der nach dem freiwilligen Angebot des Bundes ab Herbst 2021 im Bereich Völksen, Bennigsen und Lüdersen gebaut werden soll.

Erläuterungen anhand von Patchwork-Wandteppich

Die Ortsratssitzung im Dorfgemeinschaftsraum hatte neben den Formalien nur den einzigen Tagesordnungspunkt: einen Beschluss darüber zu fassen, ob in Völksen nördlich der Bahnlinie eine drei Meter hohe Schutzeinrichtung entstehen soll. Beginn der Wände aus Richtung Hannover kommend sei etwa auf Höhe des Grünschnittplatzes, das Ende in westlicher Richtung dann etwa auf Höhe des Hofes Sustrathe, erklärte Ortsbürgermeister Andreas Wietstock (SPD). Mangels der Möglichkeit, eine großformatige Karte aufzuhängen, die den Zuhörern den Überblick hätte geben können, nutzte er zur Demonstration der ungefähren Streckenverläufe der Lärmschutzwände kurzerhand eine Patchwork-Arbeit der Landfrauen. Der Wandteppich stellt Völksen anschaulich dar und ziert eine Wand im Dorfgemeinschaftsraum.

Servicetür in Lärmschutzwand soll Bahnhofzugang bieten

Ob sich die betroffenen Anlieger nicht wie in einem Getto fühlten mit der Lärmschutzwand direkt vor ihrem Grundstück, gab der stellvertretende Ortsbürgermeister Frank Unger (CDU) zu bedenken. „Das ist besser als der Krach“, rief daraufhin ein Zuhörer spontan. Auf Wunsch Ungers gab es dann aber doch eine Ergänzung für den Beschluss: So soll am westlichen Ende des Bahnsteigs eine weitere Öffnung in der Art einer Servicetür eingebaut werden. Damit soll den Bahnfahrern weiter ein bequemes Erreichen des Bahnsteigs gewährleistet werden, die einen Pattweg nutzen. „Und das sind täglich Hunderte“, so Unger.

Die Initiative der Deutschen Bahn, insgesamt 33 500 Kilometer mit Lärmschutzwänden auszustatten, ist freiwillig und zeitlich begrenzt. In Springe geht es zunächst um Schutzmaßnahmen in Völksen, Bennigsen und Lüdersen. Der Ortsrat Lüdersen hat sich gegen das Vorhaben positioniert, wird das Thema aber noch einmal am Donnerstag, 19. Dezember, behandeln. Im Bennigser Ortsrat steht das Thema am kommenden Montag auf der Tagesordnung.

Völksener Bahnhof wird auch von Münderanern genutzt

Der Bahnhof Völksen sei offenbar auch für viele Bahnkunden aus dem Bereich Bad Münder sehr attraktiv, um von dort nach Hannover zu fahren. Denn für diesen Bereich sind GVH-Tickets nutzbar. Das stellte der stellvertretende Ortsbürgermeister Frank Unger (CDU) während der Sitzung fest. Er forderte, dass die Region Hannover Zählungen der in Völksen geparkten Autos vornehmen solle. Denn seines Erachtens reichten die Parkflächen nicht aus. „Die Park-and-ride-Flächen müssen erweitert werden", so Unger. Unterstützung bekam er von Volker Beßling (SPD). Die Flächen dafür seien ja vorhanden, sagte er.

Dass aber nicht nur der Bahnverkehr für Lärmemissionen sorgt, machte ein Völksener in der Fragestunde der Zuhörer während der Sitzung des Völksener Ortsrats deutlich: Er forderte Lärmschutzmaßnahmen für den Bereich Bosselweg und Im Stiege. Von hier schalle der Straßenverkehrslärm der B 217 zu den Anwohnern. Die Verwaltung solle zu dem Problem Stellung nehmen, erklärte der Ortsbürgermeister.

Von Anne Brinkmann-Thies