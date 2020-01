Was mit dem seit gut einem Jahr leer stehenden Springer Krankenhaus geschehen soll, wird aktuell in einem geheimen Auswahlverfahren geklärt. Das Klinikum Region Hannover berichtet von mehreren Bietern. Doch wer den Zuschlag bekommt und was dort künftig passieren könnte, verrät es nicht. Immerhin so viel: Die Stadt wird im Auswahlgremium sitzen.