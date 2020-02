Völksen plant Kinderbetreuung in alten Verwaltungsräumen

Völksen

Lediglich zwei Stunden im Monat werden die Räume der früheren Verwaltungsaußenstellen Völksen derzeit genutzt. Es gibt vorsichtige Überlegungen, im linken Erdgeschossflügel des Backsteingebäudes eine Kindertagespflege zu eröffnen – und so die Kitaplatz-Not im Ort zu lindern.

Konkrete Gespräche habe es dazu noch nicht gegeben, stellt die städtische Fachbereichsleiterin Hanna Kahle klar: „Wir könnten uns diese Idee zur Nutzung aber vorstellen.“ Die Verwaltung sei bislang weder auf mögliche Tagesmütter zugegangen noch hätten sich interessierte Personen von sich aus gemeldet. Damit widerspricht sie anderslautenden Gerüchten aus dem Ort.

Bis zum vergangenen Jahr war die Verwaltungsaußenstelle jede Woche an zwei Tagen geöffnet – zumindest auf dem Papier. Tatsächlich blieben die Türen wegen Personalengpässen aber häufig geschlossen.

Die Probephase für die neuen, mobilen Bürgersprechstunden, die es in sechs Springer Ortsteilen gibt, läuft noch bis Ende Juni. Bis dahin sei die Verwaltungsaußenstelle allein für die Sprechstunden reserviert, so Kahle. Perspektivisch dürfe der Ortsrat aber gerne Ideen für die Nachnutzung entwickeln: „Wir sind allen Vorschlägen gegenüber offen.“

Denn sollten die Bürgersprechstunden manifestiert werden, sind sie nicht an die Verwaltungsräume gebunden: Der Stadtmitarbeiter könnte seinen Laptop auch im Dorfgemeinschaftsraum aufklappen.

In dem Altbau der früheren Schmiede Weber gibt es den 30 Quadratmeter großen Dorfgemeinschaftsraum mit Teeküche und Toiletten, dazu kommen ein kleines Büro und der Verwaltungstrakt, der aus zwei zusammengelegten Zimmern besteht. Auf Initiative des Ortsrates hat das Gebäude vor elf Jahren einen behindertengerechten Eingang inklusive Rampe erhalten. Dafür wurde der Fußboden tiefergelegt, die Toilettenanlage kann seitdem problemlos von Rollstuhlfahrern genutzt werden.

Einige Tagesmütter betreuen Kleinkinder bei sich zu Hause, andere mieten dafür Räume an. Genau das wäre in dem Backsteinhaus möglich. Das fehlende Außengelände ist dabei – anders als bei einer Krippe oder einem Kindergarten – kein Problem. In dem Gebäude könnte sich eine Tagesmutter (Fachbegriff: Tagespflegeperson) um bis zu fünf Jungen und Mädchen kümmern.

