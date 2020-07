Vier Bäder aus Springe verfolgen ein gemeinsames Ziel

Bennigsen/Eldagsen/Altenhagen I

Seit Ende der Neunzigerjahre sind die drei Freibäder in den Ortsteilen selbstständig. Um überleben zu können, musste sich jeder Trägerverein freischwimmen – Kooperationen gab es kaum bis gar nicht. So gesehen bricht jetzt ein neues Zeitalter an: Erstmals starten die drei Einrichtungen zusammen mit dem Hallenbad eine „Bäder-Challenge“, die für Jugendliche, Familie und Sportler gedacht ist.

„Manchmal gab es schon böses Blut“, erinnert sich Martina Riemer aus Bennigsen an einige frühere Diskussionen – auch auf Ortsratsebene. Obwohl sie seit 1997 an der Spitze der Gemeinnützigen Bäder GmbH in Bennigsen steht, kannte sie das Eldagser Freibad und das Waldbad Altenhagen bislang ausschließlich vom Erzählen. Den Chefs aus Eldagsen und Altenhagen I, Klaus Michel und Klaus Meyer, ging es ähnlich. Lediglich das Hallenbad nutzten in den Wintermonaten alle.

Anzeige

Im vorigen Jahr saßen die Freibadleiter mehrfach gemeinsam mit Hallenbadchefin Uta Kruse an einem Tisch, um über das neue Bäderkonzept der Stadt zu sprechen. Vorbehalte gab es schon nach kurzer Zeit nicht mehr – dafür wuchs der Wunsch, auch die anderen Anlagen aus der Nähe anzusehen. Im Frühjahr startete die Gruppe in Altenhagen. Um die Corona-Auflagen erfüllen zu können, tauschte das Quartett bereits Konzepte aus. Und bei einem der Treffen meinte Meyer: „Jetzt haben wir uns so oft besucht, dazu sollten wir auch andere animieren.“ Die „Bäder-Challenge“ war geboren. Sie läuft unter dem Motto „Vier mal Einzigartigkeit, viermal Zusammenhalt“ auch im städtischen Ferienprogramm.

Weitere NP+ Artikel

Michel, Meyer, Kruse und Riemer freuen sich über viele Teilnehmer. Die Aktion hat aber vor allem symbolischen Wert. Erstmals betonen alle Bäder im Stadtgebiet: Wir sitzen in einem gemeinsamen Boot.

Von Marita Scheffler