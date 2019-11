Wohnen und Sanieren, Vernetzung, Mobilität und erneuerbare Energien – alles wichtige Themen für den Klimaschutz. Doch die Zahl der – vor allem jüngeren – Teilnehmer an einer fast dreieinhalbstündigen Ideenwerkstatt der Stadtwerke und der Klimaschutzagentur Region Hannover hielt sich in Grenzen. Lediglich Katja Galler, Schülerin am Otto-Hahn-Gymnasium und Mitorganisatorin der Fridays-for-Future-Demonstration in Springe hielt im DRK-Haus für ihre Altersgruppe die Fahne hoch.