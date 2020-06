Wieder Lärm um die Mittagsruhe

Springe

Lange blieb es wegen der Corona-Zwangspause beim Thema Lärmschutzverordnung ruhig – jetzt dürfte es wieder lauter werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in seiner nächsten Sitzung wird der Rat über die Verordnung und damit auch über ein Ende der Mittagsruhe sprechen.

Zunächst aber ein Blick zurück. Wie berichtet, plant die Stadt die bislang per Satzung festgelegte Mittagsruhe abzuschaffen. Das Problem: Die Satzung kollidiert mit Bundesrecht und ist damit nicht mehr rechtssicher. Daher müsste das Papier ohnehin angepasst werden.

Thema geht jetzt in den Ortsrat

In den Ausschüssen, die noch vor der Corona-Pause tagten, sorgte das Aus der Mittagsruhe, wie es die Stadt empfiehlt, für jede Menge Diskussionen. Im März hat der Ordnungsausschuss daher entschieden, das Thema in die Ortsratssitzungen weiterzugeben, bevor der Rat ohne deren Einbeziehung ein endgültiges Urteil fällt. Und genau über diesen Schritt wird der Rat nun entscheiden.

Gleichzeitig arbeitet die Verwaltung bereits an einer Vorlage, die an die Ortsräte gehen sollen, sagt Ordnungsamtschef Karsten Kohlmeyer. Die jeweiligen Ortsräte sollen dann ein Votum abgeben, bevor bei einer nächsten Ratssitzung ein Beschluss gefällt wird – so der Plan.

„Quatsch, die Mittagsruhe aufzuheben“

Springes Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich hat bereits eine klare Meinung. „Es ist Quatsch, die Mittagsruhe aufzuheben, das Ruhebedürfnis ist sicherlich bei vielen da.“ Er hofft, dass sich auch die anderen Ortsräte gegen eine Abschaffung aussprechen, um am Ende eine einheitliche Aussage treffen zu können.

Aus seiner Erfahrung als Kontaktbeamter der Polizei wisse er, dass die sogenannte „Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Springe (kurz: SOVO) ein „wunderbares Nachschlagwerk für die Beamten im Dienst“ war, wenn es etwa Beschwerden über die zu lauten Nachbarn gab. „Daher hoffe ich, dass das in dieser Form zu beibehalten wird.“ Selbst wenn es auf anderen Ebenen bereits Regelungen gibt, müsste in dem Springer Exemplar klar festgesetzt sein, was erlaubt ist und was nicht. „Alles andere würde nur zu Streitigkeiten führen“, ist sich Friedrich sicher. Immerhin bestünde die Gefahr, bestimmte Passagen einfach anders auslegen zu können. Gerade Berufstätige seien darauf angewiesen, außerhalb der festgelegten Zeiten in ihrer Freizeit in ihrem Garten arbeiten zu dürfen, begründet die Verwaltung.

Pauschales Verbot nicht zulässig

Allerdings, schreibt die Verwaltung, sei ein pauschales Verbot „geräuschintensiver Arbeiten oder Tätigkeiten in den Ruhezeiten nicht mehr gesetzlich legitimiert“.

Bislang gilt die Mittagsruhe täglich – außer sonntags – von 13 bis 15 Uhr, die Abendruhe von 19 bis 22 Uhr. Dazu kommen die Nachtruhe von 22 bis 7 Uhr sowie eine ganztägige Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen.

Von Saskia Helmbrecht