Verzögerungen beim Bäderkonzept

Grund für die Verzögerung waren Terminprobleme für den geplanten Workshop, sagt Fachbereichsleiterin Hanna Kahle. Beim ersten Termin am 22. Oktober war Kahle, die das Projekt federführend begleitet hat und daher mit dabei sein wollte, aufgrund eines Todesfalls verhindert, am 14. November war sie krank, bedauert sie. „Leider hat unsere Zeitplanung daher nicht mehr geklappt.“

Im Januar soll der Workshop nun aber stattfinden. Ziel ist es, dass die verschiedenen Betreiber der Bäder ihre Bedürfnisse und Bedarfe noch einmal vorstellen, aber auch ihre Wünsche formulieren. Diese sollen dann in das Konzept einfließen. Nach dem Termin wird die beauftragte Firma GMF aus Neuried bei München voraussichtlich noch einmal ein- bis eineinhalb Monate benötigen, die Ergebnisse in das Konzept einzuarbeiten, schätzt Kahle. „Für das Waldbad Altenhagen I haben wir einen gewissen Zeitdruck“, räumt Kahle ein.

Das Problem: Das Gesundheitsamt der Region Hannover will von dem Zukunftspapier abhängig machen, ob Springes ältestes Freibad wieder eine Betriebserlaubnis erhält. Für dieses Jahr war zum Saisonstart lediglich eine Ausnahmeregelung getroffen worden. Der Verein sitzt also immer noch auf glühenden Kohlen, bestätigt Waldbad-Chef Klaus Meyer. „Und die Zeit geht dahin.“ Bereits im März würde der Vorstand anfragen, wie es um eine Betriebserlaubnis steht. „Ich weiß nicht, ob es reicht, was wir im letzten Jahr gemacht haben.“ Er hofft, mit dem Bäderkonzept in der Tasche beim Gesundheitsamt mehr erreichen zu können – und wieder eine Ausnahme erwirken zu können.

Am Anfang der Konzepterstellung hatten sich die Planer selbst ein Bild vom Istzustand der Bäderlandschaft gemacht; dabei haben sich im Juli die Fachleute alle drei Freibäder und das Hallenbad in Springe angesehen. „Am Ende soll ein Soll-konzept entstehen.“

30 000 Euro soll das Konzept kosten – bezahlt wird es von der Stadt selbst, nachdem mehrere Versuche, Fördergelder für die Erstellung einzuwerben, scheiterten. Wenn die Ergebnisse 2020 vorliegen, werden sie auch der Politik in den jeweiligen Ausschüssen präsentiert.

Von Saskia Helmbrecht