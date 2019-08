Die Verwaltungsaußenstellen in Springe bleiben länger geschlossen als geplant: Frühestens ab dem 6. September sollen die Stadtmitarbeiter in den Bürgerkoffer-Sprechstunden für alle Belange in Sachen Verwaltung in den Ortsteilbüros zur Verfügung stehen. Der Teufel liegt offenbar im Detail – und bei einem noch fehlenden Trolley.