Gemütlichkeit im Supermarkt? Das geht, zumindest beweist das seit fünf Jahren das Dorf-Kultur-Erbe mit dem Dorfladen. Seit Kurzem bereichert der sogenannte Landhandel das Angebot. Was genau sich hinter dem Projekt verbirgt, offenbarten die Macher den 110 Besuchern während der Jahresversammlung in der St.-Vincenz-Kirche in Altenhagen.