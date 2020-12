Die Debatte um die wiederkehrenden Beiträge, die am Mittwoch gekippt wurden, beschäftigt den Rat weiter. Nachdem der parteilose Uwe Lampe sich in dem Entscheid in seiner Kritik bestätigt sieht, hält Bürgermeister Springfeld dagegen. Er kündigt an, dass die Problempunkte korrigiert und die Satzung der Politik erneut vorgelegt werde.