Völksen

Unbekannte haben in einen Schmutzwasserkanal südlich des Röderbeekswegs in Völksen Beton gekippt. Die Folge: Das Rohr saß zu, die Einlagerungen mussten von der Stadt aufwendig mit einer Kanalsperrblase und Schläuchen entfernt werden.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Glücklicherweise befinden sich in dem Bereich keine Grundstücke, die ans Abwassernetz angeschlossen sind. Der Vorfall hätte sonst wohl unangenehme Folgen für sie gehabt: Das Schmutzwasser hätte sich bis in die Häuser zurückgestaut und wäre in den Abflüssen hochgekommen.

Anzeige

„Der städtische Kanalspülwagen hat die Verstopfung beseitigt. Während der Reinigungsarbeiten wurde Schmutzwasser über eine provisorische Wasserhaltung mittels Pumpe und Schlauchleitung gefördert“, berichtet Simone Falk, Mitarbeiterin des Eigenbetriebs Stadtentwässerung. „Noch verbliebene Hindernisse werden kurzfristig durch einen externen Dienstleister aus dem Kanal herausgefräst.“

Wie der Beton in den Kanal gekommen ist, ist unklar. Falk: „Möglicherweise wurden Restmengen von einem Betontransportfahrzeug rechtswidrig über einen städtischen Kontrollschacht eingeleitet.“

Stadt sucht Zeugen der Tat

Die Stadtentwässerung weist darauf hin, dass Aktionen wie diese die Kosten, die auf alle Verbraucher umgelegt werden, unnötig in die Höhe treiben. „Gleichzeitig wird die Betriebssicherheit der Anlagen gefährdet, und es kann zu Kellerüberflutungen kommen.“ Gelinge es, einen Verursacher zu ermitteln, „wird dieser zur Haftung und Regressansprüchen herangezogen. Ist dies nicht möglich, gehen die Kosten zu Lasten aller Gebührenzahler und -zahlerinnen“. Die Stadtentwässerung hofft, dass der oder die Verursacher beobachtet worden sind und sich jetzt Zeugen melden.

Von Redaktion