Übernachtungszahlen in Springe brechen ein

Springe

Die Lage ist angespannt bei den Hotel- und Übernachtungsbetrieben in Stadt und Altkreis Springe. Um bis zu vierzig Prozent sei der Umsatz in diesem Jahr im Gewerbe bislang eingebrochen, schätzt Doris Bruns vom Hotel Garni. Sie ist im Vorstand des Deutschen Hotel und Gaststättenverbandes ( Dehoga) im Altkreis Springe aktiv, redet oft mit Kollegen und fürchtet, dass viele Betriebe in der Branche einen zweiten Lockdown nicht überstehen werden.

„Bei uns war es nicht so schlimm, weil auch während des Lockdowns bei uns Mitarbeiter der zahlreichen Baustellen übernachtet haben, sagt Bruns. Dennoch zählte das Team des Hotel Garni während der Schließung 70 Prozent weniger Übernachtungen. Die dadurch entstandenen Verluste seien nicht mehr zu kompensieren, „allein weil die Messen wegfallen“. Enttäuscht zeigt sie sich darüber, dass Springe gar nicht vom coronabedingten Urlaubsboom innerhalb Deutschlands profitiere. „Urlauber kommen nicht nach Springe, da können Städte mit Kur-status wie Bad Münder eher profitieren“, sagt Bruns – und bedauert, dass die Deisterstadt trotz ihrer Schönheit als Urlaubsregion wenig bekannt sei.

Anzeige

Für Kollegen in den Ortsteilen sei besonders der Wegfall großer Familienfeiern schmerzhaft, nicht nur, weil die Saalvermietung entfalle, sondern weil dadurch auch Übernachtungen wegbrächen, „viele Kollegen haben Existenzängste“, etlichen fiele es schwer, neue Gäste zu gewinnen.

Weitere NP+ Artikel

Nun liegt die Hoffnung vieler Hoteliers und Gastwirte auf dem Herbst. „Wir hoffen, dass das Geschäft dann gut läuft und wir einige Verluste auffangen können.“ Klar sei aber bereits jetzt, dass die Zahlen aus dem Vorjahr nicht mehr erreicht werden könnten.

Mit Blick auf die Corona-Soforthilfen für Unternehmen in Niedersachsen stellt sie klar, dass das zwar helfe, „es ist gut, dass das angeboten wird“, die Ausfälle durch die ausgebliebenen Gäste könnten dadurch aber nicht ansatzweise kompensiert werden, resümiert Bruns.

Aus gastwirtschaftlicher Sicht lobt Dehoga-Altkreis-Chef Gunnar Meier vom Hotel Kastanienhof in Bad Münder das „sehr gute À-la-carte-Geschäft“. Allerdings merkten auch die Betreiber von Gaststätten und Restaurants den Ausfall von Familienfeiern. Mit Besorgnis schaut auch er dabei auf einen möglichen zweiten Lockdown. „Ich glaube, dass viele Kollegen das finanziell nicht überleben würden“, fürchtet er.

Ein Rückblick auf die Vorschriften für Hoteliers und Gastronomen: Seit dem 11. Mai dürfen Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten in Niedersachsen wieder öffnen.

Seit dem 19. Juni dürfen Hotels alle Zimmer vermieten, die Öffnung war in Niedersachsen stufenweise erfolgt, zeitweise durfte nur ein Teil der Zimmer belegt werden.

Von Ralf T. Mischer