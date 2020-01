Trauerbegleiterin Sigrid Beckmann hört auf

Bennigsen

Es war ein stiller, ein leiser Abschied: Ende des Jahres ist in Bennigsen der Gesprächskreis für Trauernde zum letztem Mal zusammengekommen. Sigrid Beckmann hat den Kreis von Beginn an geleitet, zuerst gemeinsam mit Maria Dittert, später allein. Nun hat sie den Trauertreff eingestellt. Nach elf Jahren.

Vor ihr liegt ein großer Aktenordner, sie blättert darin, wie im Poesiealbum mit dem silbernen Knopf im Song von Sido. Unter der Pappkladde: Zeitungsausschnitte, Gesprächsprotokolle, Teilnehmerlisten, Erinnerungen an die Zeit, als sie Menschen über die Trauer hinweghalf.

2008 hatte Beckmann eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Das Sterben als Thema lernte sie bei der Hospizgruppe der St.-Andreas-Gemeinde kennen. „Irgendwann bin ich in die Gruppe eingestiegen, die haben damals das Café für Trauernde angeboten.“ Da war es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Ausbildung. Hinterher gründete sie eine eigene Gruppe für Bennigsen, „weil es da den Bedarf gab“.

Kaffee und Tee und Kuchen gab es im Pfarrhaus in Bennigsen, im Schnitt zehnmal jährlich trafen sich die Trauernden, mal als große Gruppe, dann als kleine Gemeinschaft, sie alle hatten Verluste erlitten, wussten nicht, wohin mit ihrem Schmerz. „Es war immer klar, dass alles, was bei uns besprochen wurde, auch in der Gruppe bleibt“, sagt Beckmmann. Dadurch habe sie viel gelernt. Darüber, wie verschieden Menschen mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen. „Eine Frau hat mal auf der Trauerfeier ein rotes Kleid angezogen.“ Für sie sei es in dem Moment das Richtige gewesen.

Teilnehmer des Trauertreffs waren vorwiegend Frauen, zuweilen seien aber auch Männer gekommen. „Männer meiner Generation trauern ja noch anders“, sagt die Trauerbegleiterin. Öffentliches Weinen sei für viele bis heute undenkbar. „Für mich ist es aber ganz normal, wenn ein Mann weint.“

Während einige Trauernde den Schrank der oder des Verstorbenen rasch nach der Beerdigung leer räumten und persönliche Gegenstände entsorgten, ließen andere sie 20 Jahre oder länger unangetastet. „Es ist ein ganz weites Feld, wie Menschen damit umgehen.“ Manchen fehle noch nach Jahrzehnten der geliebte Mensch, weil sie nicht loslassen könnten.

Sie selbst, sie lässt jetzt los. Beckmann stellt den Trauertreff mit Beginn des neuen Jahres ein. „Die Nachfrage nach den Trauergesprächen war einfach nicht mehr da“, sagt sie. Damit trägt die 67-Jährige auch ihrem Alter Rechnung, sie habe gemerkt, dass es anstrengender geworden ist. „Ich respektiere meine Grenzen, die das Alter setzt“, sagt sie noch. Dann klappt sie den Aktenordner zu. Und damit ein Kapitel ihres Lebens.

Von Ralf T. Mischer