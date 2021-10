Springe

Seit die Corona-Schnelltests Geld kosten, ist die Nachfrage in den drei heimischen Testzentren teils deutlich zurückgegangen, berichten die Betreiber.

„Es gibt zwar noch vereinzelt Nachfragen, aber nur noch sehr wenige“, sagt Wilko Struckmann, Inhaber der Alten Deister-Apotheke. „Wir werden aber das Angebot weiter aufrechterhalten.“ Denn mit der Rückkehr der 3-G-Pflicht ab Sonnabend könnte der Bedarf wieder steigen.

Unklar ist allerdings noch, wie in Zukunft Termine gebucht werden können. Derzeit können die Termine telefonisch mit den Mitarbeitern abgesprochen werden. Ursprünglich war geplant, wieder zu einem Onlinesystem zurückzukehren. Eine finale Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, so Struckmann.

Werktags weniger Nachfrage

„Gerade an den Werktagen ist die Nachfrage sehr viel weniger geworden“, bestätigt auch Hagebaumarkt-Chef Martin Creutzig. Wie berichtet, müssen Interessierte ab sofort am Testzentrumeingang klingeln, damit ein Mitarbeiter kommt und den Test durchführt.

Auch im Fitnessstudio Pro-Vita sei die Nachfrage zurückgegangen. Trotzdem kämen noch täglich zwischen zehn und 20 Springer zum Testen vorbei, sagt Inhaberin Jennifer Koch.

Viele Schwangere und Stillende würden nach wie vor die Testmöglichkeit in Anspruch nehmen – ebenso wie Familien, die einen Test für ihr Kind benötigen. „Auch wer in den Urlaub fährt und zum Beispiel eine Kreuzfahrt macht, braucht trotz Impfung sogar zwei Corona-Tests.“

Das Angebot wirtschaftlich aufrechterhalten zu können, sei aber nur möglich, weil das Team das Testzentrum neben dem Studiobetrieb betreut – und damit nicht zusätzlich Räume oder Mitarbeiter bezahlt werden müssen.

Spaß daran, Menschen zu helfen

Wie auch die anderen beiden Betreiber will Koch weiterhin Corona-Tests vorhalten. „Wir sind immer noch eine wichtige Anlaufstelle und können viele Anfragen umsetzen. Dieser soziale Effekt führt dazu, dass es uns auch wirklich Spaß macht, den Menschen helfen zu können.“ Was viele dankend annähmen, seien die flexiblen Terminvereinbarungen. Nicht nur in Springe, auch in ganz Niedersachsen ist die Testbereitschaft eingebrochen.

Von Saskia Helmbrecht