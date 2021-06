Die Lockerungsschritte der seit einer Woche gültigen Corona-Verordnung wirken sich direkt auf die Nachfrage in den Testzentren aus. Für Handel, Gastronomie und andere Angebote ist kein Test mehr nötig. Doch trotz stetig sinkender Inzidenzen soll das Angebot mindestens bis Ende Juni aufrechterhalten werden.

Das Corona-Testzentrum am Markt in Springe: Die Nachfrage ist in den Einrichtungen zuletzt wieder zurückgegangen. Quelle: Foto