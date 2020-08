Die Deutsche Telekom plant entlang der Industriestraße in Springe den Ausbau der Internetinfrastruktur. Im Bereich um die Industriestraße bietet das Unternehmen Anschlüsse an das Hochgeschwindigkeitsnetz an mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde (GBit/s), für Unternehmen kostenlos – wenn sich 30 Prozent der ansässigen Betriebe für Glasfaseranschlüsse der Telekom entscheiden.